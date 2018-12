Christian Pulisic Berpeluang Hijrah Ke Liga Primer Inggris

Setelah Bayern Munich mundur dari persaingan, Liverpool dan Chelsea kini berpeluang mendapatkan Pulisic.

Liverpool dan Chelsea dikabarkan mendapat peluang lebih besar untuk mendapatkan winger Borussia Dortmund Christian Pulisic setelah Bayern Munich mundur dari pesaingan.

Kontrak Pulisic di Westfalenstadion menyisakan 18 bulan lagi dan ia santer disebut-sebut akan hengkang sepanjang musim ini.

Dilansir The Mirror, Bayern kini tidak lagi tertarik mendatangkan Pulisic karena raksasa Bundesliga Jerman itu yakin kalau sang winger lebih memilih pindah ke Inggris dan pihak Dortmund lebih suka menjual sang pemain ke luar negeri.

Kini, Bayern kabarnya membidik pemain Bayer Leverkusen berusia 19 tahun, Kai Havertz, sebagai alternatif pengganti.

Dengan mundurnya Bayern, The Reds dan The Blues kini lebih berpeluang dan akan head to head dalam perburuan Pulisic.

Dortmund membanderol Pulisic seharga £70 juta. Meski begitu, harga besar tersebut tidak menghalangi Liverpool dan Chelsea untuk berusaha mendatangkan pemain berusia 20 tahun itu.