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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Chelsea Tentukan Pengganti Enzo, Persaingan Sengit demi Transfer yang Dinanti

L. Camara
E. Fernandez
Chelsea
Monaco
Ligue 1
Premier League
Senegal
Argentina
Inggris
Prancis

Rencana darurat telah dimulai

Klub Chelsea berupaya menjajaki kemungkinan merekrut Lamine Camara, gelandang klub Prancis Monaco, untuk menjadi calon pengganti pemain Argentina Enzo Fernandez, di mana pemain berusia 22 tahun itu telah ditawarkan kepada manajemen klub London tersebut di tengah berlanjutnya pembicaraan antara pihak-pihak terkait.

Menurut surat kabar "The Sun", Chelsea sudah mulai mengumpulkan data tentang persyaratan pribadi pemain internasional Senegal itu, namun Chelsea bukan satu-satunya pihak yang berminat pada kesepakatan tersebut; sebab Liverpool ikut dalam perburuan untuk merekrut pemain itu, dengan keunggulan berlaga di Liga Champions Eropa berbeda dengan Chelsea, di samping minat serius dari Crystal Palace yang tawarannya ditolak Monaco sebelumnya selama bursa transfer musim panas saat ini, sehingga persaingan tetap terbuka menjelang hari-hari terakhir penutupan pintu transfer.

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Camara tampil dalam 24 pertandingan di Liga Prancis bersama Monaco selama musim lalu, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist, sehingga melengkapi 3 musim penuh di kcompetisi papan atas Prancis setelah pengalaman sebelumnya bersama Metz, dan ia juga mendekati laga internasional ke-50 bersama timnas Senegal meski lahir pada tahun 2004.

Chelsea mungkin akan terpaksa memperkuat lini tengahnya jika penjualan Fernandez ke Manchester City terwujud; di mana pelatih Italia Enzo Maresca menempatkan pemain Argentina itu di puncak prioritas musim panasnya untuk memperkuat skuad City setelah kepergian Rodri ke Barcelona. Meski Manchester City melewatkan tenggat waktu yang ditetapkan Chelsea dengan membayar 120 juta pound sterling untuk merampungkan kesepakatan awal bulan ini, manajemen Chelsea masih siap menjualnya jika tawaran finansial yang sesuai datang.

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Fernandez absen dari susunan pemain Chelsea yang meraih kemenangan atas Luton Town tadi malam pada hari Kamis di Piala Liga Inggris, namun manajer Xabi Alonso membantah keterkaitan pencoretan ini dengan kabar yang beredar mengenai masa depannya, dengan mengatakan: "Kami memiliki pemain lain yang perlu mendapatkan menit bermain".

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