Cedera mendadak membuat Ferran Torres absen bersama Spanyol dan membuat Saint-Germain cemas

Paris Saint-Germain dan timnas Spanyol menerima pukulan mengejutkan setelah Ferran Torres terpaksa meninggalkan pemusatan latihan "La Roja" akibat cedera pergelangan kaki, sehingga ia absen pada dua pertandingan tersisa Spanyol selama jeda internasional saat ini.

Federasi Sepak Bola Spanyol mengumumkan bahwa penyerang Paris Saint-Germain itu mengalami nyeri berkelanjutan pada pergelangan kaki kiri, yang membuatnya tidak dapat melanjutkan bersama timnas, meskipun pada awalnya cedera tersebut tidak menghalanginya untuk berlatih dan bermain bersama tim.

Federasi menjelaskan bahwa tim medis timnas terus menjalin komunikasi dengan dokter-dokter Paris Saint-Germain sejak awal pemusatan latihan, dengan memantau kondisi pemain secara bersama-sama, sebelum mengambil keputusan untuk mencoretnya guna memberinya kesempatan pulih sepenuhnya.

Dengan demikian, Torres akan absen pada dua laga Spanyol melawan Republik Ceko, besok, lalu Kroasia pada 6 Oktober, dan ia akan kembali ke Paris untuk menyelesaikan program pengobatan dan rehabilitasinya.









Cedera ini datang pada waktu yang sensitif bagi Saint-Germain, terutama karena Torres tampil sangat kuat bersama tim musim ini, setelah mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan pertama, yang menjadikannya salah satu elemen paling menonjol di lini serang.

Klub asal Paris itu berharap cedera tersebut tidak berpengaruh, dan penyerangnya dapat memulihkan kesiapannya sebelum laga melawan Le Mans yang dijadwalkan pada 10 Oktober dalam pembuka perjalanan tim di Liga Prancis.

Sebaliknya, Luis de la Fuente, pelatih kepala timnas Spanyol, memutuskan memanggil Carlos Espai, pemain timnas U-21, untuk menggantikan ketidakhadiran Torres dan bergabung dengan pemusatan latihan timnas senior sebagai persiapan menghadapi laga melawan Ceko dan Kroasia.















