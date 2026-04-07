Carrick meyakinkan semua orang... dan para pemain bintang United mendesak agar dia dipertahankan

Para pemain Manchester United menunjukkan dukungan penuh mereka kepada pelatih sementara Michael Carrick untuk menjabat sebagai manajer tim secara permanen, karena mereka menganggapnya sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin tim di masa mendatang.

Carrick mengambil alih kendali pada Januari lalu secara "sementara" hingga akhir musim, menyusul pemecatan pelatih asal Portugal, Ruben Amorim. Sejak saat itu, mantan gelandang United dan Inggris ini berhasil memimpin "Setan Merah" meraih 7 kemenangan dan hanya 1 kekalahan dalam 10 pertandingan.

United kini membutuhkan 4 kemenangan dan satu hasil imbang dari tujuh pertandingan tersisa untuk memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions setelah absen selama dua tahun. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, manajemen klub berjanji tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan, dengan kemungkinan menunggu hingga akhir musim sebelum menentukan identitas pelatih berikutnya.

Hal yang memperkuat peluang Carrick adalah berkurangnya pilihan yang tersedia bagi manajemen; di mana Thomas Tuchel telah berkomitmen pada kontraknya bersama timnas Inggris, sementara Roberto De Zerbi memilih bergabung dengan Tottenham.

Dalam wawancara selama pemusatan latihan tim di Republik Irlandia, Amad Diallo mengatakan, seperti dilansir situs "BBC": "Dari sudut pandang pribadi saya, dia adalah orang yang tepat. Dia memiliki pengalaman yang besar, mengenal klub dengan baik, dan memiliki DNA Manchester United."

Pemain asal Pantai Gading itu menambahkan: "Hubungannya dengan semua pemain sangat baik. Terkadang, jenis pelatih seperti inilah yang mampu mengembalikan klub ke posisi semestinya. Keputusan tidak ada di tangan para pemain, tapi pendapat jujur saya adalah kami sangat senang Michael Carrick menjadi pelatih kami."

Meskipun dukungan para pemain terhadap pelatih mereka sudah bisa diprediksi, performa di lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara Carrick dan timnya lebih dalam daripada sekadar pernyataan di media.

Penyerang Brian Mbeumo mendukung pandangan ini dengan mengatakan: "Kami memiliki pengalaman yang baik dengannya, dia tahu cara berbicara kepada kami, dan kami berusaha mengambil sebanyak mungkin dari pengalamannya. Segalanya berjalan lebih lancar karena dia tahu seluk-beluk tempat ini, dan bekerja di bawah kepemimpinannya sungguh luar biasa."