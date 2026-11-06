Michael Carrick, direktur teknik Manchester United, berbicara tentang kondisi teknis timnya di tengah lemahnya hasil yang mereka raih, menjelang laga menjamu Aston Villa pada hari Minggu mendatang di Stadion Old Trafford, dalam pertandingan pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Manchester United menempati peringkat ke-17 dengan 7 poin dari 9 pekan pertama, dan ini merupakan awal musim terburuk bagi tim sepanjang sejarah Premier League. Terakhir kali Manchester United mengalami awal musim yang lebih buruk di Liga Inggris secara umum adalah pada musim 1986-1987, ketika mereka hanya mengumpulkan 5 poin sehingga pelatih Ron Atkinson dipecat dan digantikan oleh Sir Alex Ferguson setelah 13 pertandingan.

Para penggemar United merayakan peringatan 40 tahun kedatangan Ferguson ke klub, pelatih legendaris yang menciptakan sejarah modern klub tersebut. Carrick mengomentari momen itu dalam konferensi pers yang digelarnya hari Jumat ini, sebagaimana diberitakan situs "BBC", dengan berkata: "Ini tentu saja merupakan peristiwa yang layak dirayakan sebagai sebuah klub sepak bola. Semua pengaruh dan keberhasilan yang telah diraih merupakan dorongan langsung darinya untuk maju ke depan. Secara pribadi, mungkin saya kini menjadi lebih dekat dengannya dan lebih banyak berbicara dengannya sekarang dibandingkan ketika saya menjadi pemain di bawah kepemimpinannya. Hubungan berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu, dan itu adalah hal yang sangat wajar, tetapi sejak momen kedatangannya ke sini, pengaruhnya terhadap saya sebagai pribadi sangatlah besar".

Menanggapi perbandingan antara masa-masa awalnya dengan masa-masa awal Ferguson yang sulit bersama Manchester United, di samping kesannya tentang remontada melawan Roma pada hari Selasa lalu ketika United menang 3-2 setelah tertinggal dua gol tanpa balas di Liga Champions, Carrick menyatakan: "Lebih banyak perbandingan, Anda akan selalu menemukan sesuatu untuk dibandingkan, dan tugas kamilah untuk membawa tim maju ke depan. Itu adalah malam yang luar biasa melawan Roma, malam yang istimewa di mana kami mencetak gol dari ketiadaan, dan saya pikir kami bermain sangat baik serta layak meraih kemenangan. Namun belum ada yang berakhir, dan kami belum meraih apa pun hingga saat ini; ini hanyalah satu momen dalam waktu yang harus kami manfaatkan untuk melangkah maju, dan kami tentu saja membutuhkan lebih banyak momen seperti ini".

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 11.30 AVL

Mengenai sejauh mana ia mampu memprediksi level Manchester United di tengah performa yang naik turun musim ini, pelatih asal Inggris itu menjelaskan: "Ketika Anda menonton ulang pertandingan melawan Roma, Anda akan menemukan bahwa babak pertama tidaklah terlalu buruk, tetapi ada momen-momen di mana kami merugikan diri kami sendiri. Inilah detail-detail kecil yang harus kami perbaiki dan bersihkan dari performa tim, karena momen-momen kecil di sana-sini itulah yang mengubah jalannya pertandingan, dan inilah realitas sepak bola yang harus kami kelola, sama seperti babak pertama melawan Chelsea yang sangat baik. Saya pikir kami menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam hal ini, dan kami harus membangun di atas itu ke depannya".

Tentang pemberian waktu yang cukup kepada Sir Alex Ferguson pada masa-masa awalnya dan apakah para pelatih saat ini mendapatkan kesabaran yang panjang, Carrick menambahkan: "Sepak bola tentu saja telah berubah tanpa keraguan sedikit pun dan telah berkembang pesat, dan kami harus menghadapi realitas yang ada di depan kami. Saya memahami perbandingan-perbandingan itu dan memahami alasan mengapa hal itu diajukan, tetapi kami harus hidup di masa kini. Kami semua dikuasai oleh hasrat dan keinginan yang kuat untuk meraih kemenangan dalam pertandingan dan secepat mungkin".

Terkait kondisi gelandang Carlos Baleba dan bek Patrick Dorgu, Carrick mengungkapkan rincian laporan medis dengan berkata: "Mengenai Carlos, kami belum mengetahui secara pasti berapa lama ia akan absen hingga saat ini, tetapi hal itu memakan waktu beberapa pekan, dan ia tidak akan siap kapan pun selama periode jeda internasional mendatang, bahkan ia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu. Adapun untuk Patrick, ia telah menjalani bagian latihan yang sangat ringan pekan ini, dan kami harus bersabar dengannya; ia telah melalui periode panjang cedera otot di paha, sehingga menuntut kami untuk melakukan pengelolaan yang hati-hati dan bersabar selama dua pekan ke depan. Ia kembali kepada kami secara bertahap, dan kita akan lihat apakah ia dapat bergabung dengan kami pada akhir pekan ini atau tidak".