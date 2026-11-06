Michael Carrick, pelatih kepala Manchester United, berbicara mengenai kondisi teknis timnya di tengah lemahnya hasil yang mereka raih, menjelang pertandingan menjamu Aston Villa pada hari Minggu mendatang di Stadion Old Trafford, dalam rangkaian laga pekan kesepuluh Liga Primer Inggris.

Manchester United menempati peringkat ke-17 dengan koleksi 7 poin dari 9 pekan pertama, yang merupakan awal musim terburuk bagi tim tersebut dalam sejarah Liga Primer. Terakhir kali Manchester United meraih awal musim yang lebih buruk di Liga Inggris secara umum adalah pada musim (1986-1987), ketika itu mereka hanya mengumpulkan 5 poin sehingga pelatih Ron Atkinson dipecat dan digantikan oleh Sir Alex Ferguson setelah 13 pertandingan.

Para penggemar United merayakan peringatan 40 tahun kedatangan Ferguson ke klub, pelatih legendaris yang menciptakan sejarah modern klub. Carrick mengomentari momen tersebut dalam konferensi pers yang digelarnya hari Jumat ini, sebagaimana dikutip oleh situs "BBC" dengan mengatakan: "Ini tentu peristiwa yang layak dirayakan sebagai klub sepak bola. Seluruh pengaruh dan kesuksesan yang diraih berasal dari dorongan langsung darinya untuk maju. Secara pribadi, saya mungkin kini menjadi lebih dekat dengannya dan berbicara dengannya lebih sering dibandingkan ketika saya menjadi pemain di bawah kepemimpinannya. Hubungan berubah dan berkembang seiring waktu, dan itu hal yang sangat wajar, tetapi sejak momen kedatangannya ke sini, pengaruhnya terhadap saya sebagai individu sangatlah besar".

Menanggapi perbandingan antara awal perjalanannya dengan awal yang sulit yang dialami Ferguson bersama Manchester United, serta kesannya mengenai remontada melawan Roma pada hari Selasa lalu ketika United menang (3-2) setelah sempat tertinggal dua gol tanpa balas di Liga Champions, Carrick menyatakan: "Semakin banyak perbandingan, Anda selalu akan menemukan sesuatu untuk dibandingkan, dan menjadi tugas kami untuk membawa tim ini maju. Itu adalah malam yang luar biasa melawan Roma, malam yang istimewa di mana kami mencetak gol dari ketiadaan, dan saya rasa kami bermain sangat baik dan layak menang. Tetapi belum ada apa pun yang selesai, dan kami belum mencapai apa pun hingga saat ini; ini hanyalah satu momen dalam waktu yang harus kami manfaatkan untuk melangkah maju, dan kami tentu membutuhkan lebih banyak momen seperti ini".

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 11.30 AVL

Mengenai sejauh mana ia dapat memprediksi penampilan Manchester United di tengah inkonsistensi performa musim ini, pelatih asal Inggris itu menjelaskan: "Ketika Anda menonton ulang pertandingan melawan Roma, Anda akan mendapati bahwa babak pertama tidak terlalu buruk, tetapi ada momen-momen di mana kami merugikan diri kami sendiri. Inilah detail-detail kecil yang harus kami perbaiki dan bersihkan dari penampilan tim, karena momen-momen kecil di sana-sini itulah yang mengubah jalannya pertandingan, dan inilah realitas sepak bola yang harus kami kelola, sama seperti babak pertama melawan Chelsea yang sangat baik. Saya rasa kami menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam hal ini, dan kami harus membangun di atas itu ke depannya".

Mengenai pemberian waktu yang cukup kepada Sir Alex Ferguson di awal perjalanannya dan apakah para pelatih saat ini mendapatkan napas yang panjang, Carrick menambahkan: "Sepak bola jelas telah berubah tanpa keraguan sedikit pun dan berkembang pesat, dan kami harus menghadapi realitas yang ada di hadapan kami. Saya memahami perbandingan-perbandingan itu dan memahami mengapa hal itu diajukan, tetapi kami harus hidup di masa kini. Kami semua dipenuhi hasrat dan keinginan yang kuat untuk meraih kemenangan dalam pertandingan dan secepat mungkin".

Berkaitan dengan kondisi gelandang Carlos Baleba dan bek Patrick Dorgu, Carrick mengungkap rincian laporan medis dengan mengatakan: "Untuk Carlos, kami belum mengetahui secara pasti berapa lama ia akan absen hingga saat ini, tetapi hal ini memakan waktu beberapa pekan, dan ia tidak akan siap kapan pun selama periode jeda internasional mendatang, bahkan ia akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari itu. Adapun untuk Patrick, ia menjalani sebagian sangat ringan dari latihan pekan ini, dan kami harus bersabar dengannya; ia telah melalui periode panjang cedera otot di paha, yang menuntut kami untuk melakukan pengelolaan yang hati-hati dan bersabar selama dua pekan ke depan. Ia kembali kepada kami secara bertahap, dan kita akan lihat apakah ia mampu bersama kami di akhir pekan ini atau tidak".