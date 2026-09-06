Michael Carrick, pelatih Manchester United, menegaskan kemampuan timnya untuk bersaing dengan tim-tim besar Liga Primer Inggris pada musim ini, meski klub mengeluarkan dana lebih sedikit dibanding para pesaingnya di bursa transfer.

Manchester United mendatangkan tiga pemain di lini tengah selama periode transfer musim panas, dengan biaya mencapai sekitar 150 juta pound sterling.

Klub-klub seperti Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool, dan Tottenham menggelontorkan dana lebih besar untuk biaya transfer, tetapi Carrick menilai bahwa timnya mampu, meski dengan selisih tersebut, mengimbangi enam klub besar tradisional itu di dalam lapangan.

Carrick berkata dalam pernyataan yang disorot jaringan "ESPN", menjelang laga Manchester United melawan Everton pada hari Minggu: "Saya benar-benar merasa bahwa kami mampu bersaing".

Ia menambahkan: "Saya rasa tantangannya hanya terletak pada mencapai dinamika yang tepat, meraih keseimbangan yang benar, membentuk kelompok yang sesuai, dan memanfaatkan pemain-pemain terbaik dalam kelompok untuk mengangkat anggota tim lainnya".

Ia melanjutkan: "Saya memahami bahwa besarnya dana pada akhirnya bisa menjadi hal yang penting. Namun, itu tidak selalu harus menjadi solusi, meskipun bisa jadi demikian".

Carrick mengatakan bahwa ia "cukup senang" dengan susunan timnya setelah berakhirnya periode transfer pada hari Selasa.

Ia menjelaskan bahwa Manchester United "memanfaatkan secara maksimal" sumber daya yang tersedia untuk merekrut Andre Santos, Youri Tielemans, dan Carlos Baleba, seraya menegaskan bahwa memenangkan pertandingan bergantung pada faktor-faktor yang melampaui biaya pembentukan tim.

Pelatih Manchester United itu menambahkan: "Uang adalah satu hal, apa yang kau lakukan dengannya adalah hal lain, dan bagaimana kau memanfaatkannya secara maksimal adalah hal lain lagi".

Ia melanjutkan: "Ini menyangkut apa yang terjadi di dalam lapangan pada akhirnya, dan kami terus memberikan apa yang kami bisa, mengerahkan segala kemampuan kami, seperti yang kalian tahu, dan terus berusaha meraih kemenangan".

Manchester United menghabiskan bagian terbesar dari anggaran transfernya pada tahun 2025 untuk merekrut tiga penyerang, sementara lini tengah mengalami penataan ulang pada musim panas ini, di tengah spekulasi bahwa fokus pada tahun 2027 akan tertuju pada penguatan lini pertahanan.

Carrick menghindari untuk mengungkap rencana klub di bursa transfer, tetapi ia menegaskan adanya "gagasan yang jelas" mengenai bentuk susunan tim di masa depan.

Ia menyambung: "Saya rasa ada proses perkembangan yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai hal sepanjang waktu, di samping bagaimana jalannya musim, tingkat penampilan, cedera, siapa yang tampil dengan level bagus, dan seperti apa masa depan nantinya".

Ia melanjutkan: "Jelas ada banyak hal yang masuk ke dalam pertimbangan itu, dan kami berusaha membaik langkah demi langkah".

Ia menutup: "Kita akan lihat bagaimana jalannya musim dan apa yang perlu kami kembangkan, tetapi jelas kami memiliki gagasan yang jelas tentang seperti apa kami ingin tampil setelah musim panas ini, lalu pada tahap yang sedikit lebih jauh dalam jangka panjang".



Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"