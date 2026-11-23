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Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Siaran Real Madrid - PSV: Saluran TV dan streaming langsung

Di Belanda, Real Madrid - PSV disiarkan langsung di Ziggo Sport. Pertandingan ini juga dapat ditonton melalui streaming di Ziggo Go lewat ponsel, tablet, atau laptop. Pilih saluran TV atau layanan streaming yang sesuai untuk Anda di bawah ini.

Kabar tim & skuad

Dalam data yang tersedia, tidak ada pemain Real Madrid yang tercatat cedera atau terkena skorsing. Namun, klub mengonfirmasi Endrick absen karena cedera otot. Perkiraan susunan sebelas pemain inti Mourinho adalah Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva, dan Mbappé.

Di kubu PSV, juga tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan. Perkiraan susunan sebelas pemain inti Bosz terdiri dari Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel, dan Til. Informasi terbaru akan menyusul menjelang kick-off.

Performa terkini

Real Madrid memenangi lima pertandingan terakhir dengan mencetak 13 gol dan kebobolan 4 kali. Pada Sabtu, mereka menang 2-1 atas Celta de Vigo. Sebelumnya, mereka menang 2-3 di kandang AEK Athena dalam Liga Champions dan 1-2 di kandang FC Barcelona dalam LaLiga. Pertahanan mereka tidak kebobolan saat menghadapi Valencia dan Racing Santander, dengan kedua laga berakhir 0-3.

PSV meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Mereka mencetak 18 gol dan kebobolan 6 kali. Pada pekan pertandingan terakhir, PSV menang 1-4 di kandang NEC. Sebelumnya, mereka menang 7-0 atas Willem II dan 2-5 di kandang SC Cambuur. Satu-satunya kekalahan mereka adalah saat takluk 1-2 di kandang sendiri dari Club Brugge dalam Liga Champions.

Rekor pertemuan

Head to Head Seri 0 0 1 Club Friendlies Real Madrid RMA 1 PSV PSV 2 FT 1 Gol yang Dicetak 2 Pertandingan lebih dari 2.5 gol 1 / 1 Kedua tim sama-sama mencetak gol 1 / 1

Kedua klub jarang bertemu. Dalam data yang tersedia, hanya tercatat satu laga persahabatan pada Agustus 2007, yang dimenangi PSV dengan skor 1-2 di Madrid. Karena itu, laga Selasa terutama menjadi babak baru bagi dua tim yang tidak memiliki banyak sejarah pertemuan.

Klasemen

Di fase liga Liga Champions, Real Madrid berada di posisi kedua dan termasuk jajaran pemimpin klasemen. PSV menempati posisi ke-24 dan masih harus meraih poin dalam laga-laga tersisa untuk naik ke posisi lebih tinggi.