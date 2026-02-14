Manchester City sangat bertekad untuk menghindari kekalahan mengejutkan melawan Salford City, karena mereka berusaha untuk melaju di kompetisi ini dan mempertahankan ambisi realistis mereka untuk meraih quadruple historis musim ini.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Manchester City vs Salford City, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Waktu kick-off Manchester City vs Salford City

FA Cup - FA Cup Etihad Stadium

Manchester City dan Salford City akan bertanding pada 14 Februari 2026 pukul 15:00 GMT dan 10:00 EST.

Ringkasan Pertandingan

Manchester City sedang dalam performa yang kuat, setelah memenangkan dua pertandingan Premier League terakhir mereka, dan tetap tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi (empat kemenangan, dua imbang).

Kemenangan atas Salford City akan memastikan Manchester City lolos ke babak kelima, menjaga ambisi mereka untuk meraih quadruple tetap hidup, karena mereka masih bersaing di Premier League, sudah lolos ke final Carabao Cup, melaju di Liga Champions, dan menargetkan setidaknya mencapai semifinal atau lebih baik di Piala FA.

bltf62f3ee9c9d42459

Sementara itu, Salford City tampil solid secara keseluruhan di League Two, meskipun mereka mengalami penurunan performa ringan baru-baru ini dengan hanya satu kemenangan dalam tiga pertandingan liga terakhir mereka, yaitu kemenangan di Tranmere.

Kemenangan atas Manchester City akan menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah kompetisi bagi Salford City, membawa tim Liga Dua ini ke babak kelima untuk pertama kalinya, menjadi dorongan moral besar di tengah musim yang solid, dan momen bersejarah yang dapat meningkatkan profil mereka.

Cedera, statistik kunci

Getty Images

Manchester City akan kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera, termasuk Josko Gvardiol dan John Stones (diragukan), Mateo Kovacic, Jeremy Doku, dan Savinho, sementara Erling Haaland juga mengalami cedera ringan dan diragukan.

Salford City, di sisi lain, juga akan kehilangan beberapa pemain karena cedera, termasuk Jay Bird, Kadeem Harris, Tom Edwards, Adebola Oluwo, dan Michael Rose, sementara Haji Mnoga dan Brandon Cooper diragukan.

Rekor head-to-head antara Manchester City dan Salford City sejauh ini hanya satu pertemuan kompetitif, dengan The Citizens memenangkan pertandingan putaran ketiga Piala FA musim lalu.

Ini merupakan pertemuan kedua sepanjang sejarah antara kedua klub, menyoroti dominasi Manchester City dalam pertandingan ini sementara Salford berambisi untuk menciptakan kejutan bersejarah di Etihad Stadium.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Salford City Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer P. Guardiola Kemungkinan susunan pemain Pemain Pengganti Manajer K. Robinson

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Form

Rekor Head-to-Head

MCI Last 1 matches SAL 1 Menang 0 Seri 0 Menang Manchester City 8 - 0 Salford City 8 Gol tercipta 0 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 0/1

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Manchester City vs Salford City hari ini

NordVPN

Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda: