Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
FA Cup
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoSalford City
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Austin Ditlhobolo

Diterjemahkan oleh

Cara menonton pertandingan Manchester City vs Salford City di Piala FA hari ini: Siaran langsung, saluran TV, dan waktu mulai

Cara menonton pertandingan FA Cup antara Manchester City dan Salford City, serta waktu kick-off dan berita tim.

Manchester City sangat bertekad untuk menghindari kekalahan mengejutkan melawan Salford City, karena mereka berusaha untuk melaju di kompetisi ini dan mempertahankan ambisi realistis mereka untuk meraih quadruple historis musim ini.

Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Manchester City vs Salford City, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.

Amerika SerikatFubo AS
AustraliaStan Sport
KanadaSportsnet
IndiaJaringan Olahraga Sony
Afrika Selatan / Afrika Sub-SaharaSuperSport
MalaysiaAstro

Cara menonton di mana saja dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

Waktu kick-off Manchester City vs Salford City

crest
FA Cup - FA Cup
Etihad Stadium

Manchester City dan Salford City akan bertanding pada 14 Februari 2026 pukul 15:00 GMT dan 10:00 EST.

Ringkasan Pertandingan

Manchester City sedang dalam performa yang kuat, setelah memenangkan dua pertandingan Premier League terakhir mereka, dan tetap tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi (empat kemenangan, dua imbang).

Kemenangan atas Salford City akan memastikan Manchester City lolos ke babak kelima, menjaga ambisi mereka untuk meraih quadruple tetap hidup, karena mereka masih bersaing di Premier League, sudah lolos ke final Carabao Cup, melaju di Liga Champions, dan menargetkan setidaknya mencapai semifinal atau lebih baik di Piala FA.

bltf62f3ee9c9d42459

Sementara itu, Salford City tampil solid secara keseluruhan di League Two, meskipun mereka mengalami penurunan performa ringan baru-baru ini dengan hanya satu kemenangan dalam tiga pertandingan liga terakhir mereka, yaitu kemenangan di Tranmere.

Kemenangan atas Manchester City akan menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah kompetisi bagi Salford City, membawa tim Liga Dua ini ke babak kelima untuk pertama kalinya, menjadi dorongan moral besar di tengah musim yang solid, dan momen bersejarah yang dapat meningkatkan profil mereka.

Cedera, statistik kunci

Milton Keynes Dons v Salford City - Sky Bet League TwoGetty Images

Manchester City akan kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera, termasuk Josko Gvardiol dan John Stones (diragukan), Mateo Kovacic, Jeremy Doku, dan Savinho, sementara Erling Haaland juga mengalami cedera ringan dan diragukan.

Salford City, di sisi lain, juga akan kehilangan beberapa pemain karena cedera, termasuk Jay Bird, Kadeem Harris, Tom Edwards, Adebola Oluwo, dan Michael Rose, sementara Haji Mnoga dan Brandon Cooper diragukan.

Rekor head-to-head antara Manchester City dan Salford City sejauh ini hanya satu pertemuan kompetitif, dengan The Citizens memenangkan pertandingan putaran ketiga Piala FA musim lalu.

Ini merupakan pertemuan kedua sepanjang sejarah antara kedua klub, menyoroti dominasi Manchester City dalam pertandingan ini sementara Salford berambisi untuk menciptakan kejutan bersejarah di Etihad Stadium.

Berita tim & susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Manchester City vs Salford City

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • P. Guardiola

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • K. Robinson

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Cedera dan Larangan Bermain

  • Tidak ada pemain yang absen

Form

MCI
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
12/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

SAL
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
6/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Rekor Head-to-Head

MCI

Last 1 matches

SAL

1

Menang

0

Seri

0

Menang

8

Gol tercipta

0
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
1/1
Kedua tim mencetak gol
0/1

Klasemen

Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Manchester City vs Salford City hari ini

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
  2. Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
  3. Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
  4. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.

Cara menonton di Layar Besar

Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

  • Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
  • Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung VPN ke TV Anda.

Lewati pembatasan geografis dengan VPN! Dapatkan Express!

0