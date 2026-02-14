Manchester City sangat bertekad untuk menghindari kekalahan mengejutkan melawan Salford City, karena mereka berusaha untuk melaju di kompetisi ini dan mempertahankan ambisi realistis mereka untuk meraih quadruple historis musim ini.
Berikut adalah tempat untuk menemukan siaran langsung berbahasa Inggris dari pertandingan Manchester City vs Salford City, karena GOAL menghadirkan semua informasi yang Anda butuhkan untuk menonton pertandingan hari ini.
|Amerika Serikat
|Fubo AS
|Australia
|Stan Sport
|Kanada
|Sportsnet
|India
|Jaringan Olahraga Sony
|Afrika Selatan / Afrika Sub-Sahara
|SuperSport
|Malaysia
|Astro
Cara menonton di mana saja dengan VPN
Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau ingin mengakses layanan streaming favorit Anda dari bagian dunia yang berbeda, Anda mungkin menemui batasan geografis. Di sinilah Jaringan Pribadi Virtual (VPN) sangat berguna.
VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi secara online. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara di mana pertandingan tersebut disiarkan, Anda dapat menghindari pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Klik di sini untuk panduan langkah demi langkah atau, alternatifnya, lihat panduan GOAL tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.
Waktu kick-off Manchester City vs Salford City
Manchester City dan Salford City akan bertanding pada 14 Februari 2026 pukul 15:00 GMT dan 10:00 EST.
Ringkasan Pertandingan
Manchester City sedang dalam performa yang kuat, setelah memenangkan dua pertandingan Premier League terakhir mereka, dan tetap tak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi (empat kemenangan, dua imbang).
Kemenangan atas Salford City akan memastikan Manchester City lolos ke babak kelima, menjaga ambisi mereka untuk meraih quadruple tetap hidup, karena mereka masih bersaing di Premier League, sudah lolos ke final Carabao Cup, melaju di Liga Champions, dan menargetkan setidaknya mencapai semifinal atau lebih baik di Piala FA.
Sementara itu, Salford City tampil solid secara keseluruhan di League Two, meskipun mereka mengalami penurunan performa ringan baru-baru ini dengan hanya satu kemenangan dalam tiga pertandingan liga terakhir mereka, yaitu kemenangan di Tranmere.
Kemenangan atas Manchester City akan menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah kompetisi bagi Salford City, membawa tim Liga Dua ini ke babak kelima untuk pertama kalinya, menjadi dorongan moral besar di tengah musim yang solid, dan momen bersejarah yang dapat meningkatkan profil mereka.
Cedera, statistik kunci
Getty Images
Manchester City akan kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera, termasuk Josko Gvardiol dan John Stones (diragukan), Mateo Kovacic, Jeremy Doku, dan Savinho, sementara Erling Haaland juga mengalami cedera ringan dan diragukan.
Salford City, di sisi lain, juga akan kehilangan beberapa pemain karena cedera, termasuk Jay Bird, Kadeem Harris, Tom Edwards, Adebola Oluwo, dan Michael Rose, sementara Haji Mnoga dan Brandon Cooper diragukan.
Rekor head-to-head antara Manchester City dan Salford City sejauh ini hanya satu pertemuan kompetitif, dengan The Citizens memenangkan pertandingan putaran ketiga Piala FA musim lalu.
Ini merupakan pertemuan kedua sepanjang sejarah antara kedua klub, menyoroti dominasi Manchester City dalam pertandingan ini sementara Salford berambisi untuk menciptakan kejutan bersejarah di Etihad Stadium.
Berita tim & susunan pemain
Form
Rekor Head-to-Head
Klasemen
Panduan VPN langkah demi langkah untuk menonton Manchester City vs Salford City hari ini
NordVPN
- Unduh & Instal: Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda.
- Hubungkan ke Server: Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS).
- Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau refresh browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku.
- Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar dan nikmati pertandingan.
Cara menonton di Layar Besar
Menonton di ponsel atau laptop memang nyaman, tetapi olahraga langsung lebih seru di layar besar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:
- Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV berbasis Android dan perangkat seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV memiliki aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi TV, masuk, dan sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.
- Apple TV, Roku & Konsol: Perangkat ini seringkali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS ( biasanya tersedia di pengaturan akun VPN Anda) atau memantulkan/menyiarkan streaming dari ponsel atau laptop yang terhubung VPN ke TV Anda.