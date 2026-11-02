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FC Barcelona vs. Aston Villa: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Spotify Camp Nou

Pertandingan antara FC Barcelona dan Aston Villa dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

FC Barcelona vs. Aston Villa hari ini: Siapa yang menyiarkan secara langsung di TV dan live streaming?

Pertandingan antara FC Barcelona dan Aston Villa disiarkan langsung di DAZN. Kalian bisa mengakses siarannya melalui tautan di bawah ini.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah FC Barcelona dan Aston Villa?

FC Barcelona menghadapi pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah kemenangan telak 6-1 di kandang atas Deportivo Alavés, setelah sebelumnya kalah dari Real Madrid (1-2) dan Paris Saint-Germain (2-4). Sebelum itu, Barcelona menang 5-2 di kandang Real Betis dan 4-1 atas Galatasaray di Liga Champions. Secara keseluruhan, tim ini mencetak 18 gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Aston Villa mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Fulham di Liga Primer, setelah sebelumnya kalah 0-3 dari Bournemouth di Piala EFL. Kemenangan 2-1 atas Manchester City menjadi hasil yang menonjol. Di Liga Champions, Villa terakhir kali menang 3-1 atas Viking. Dalam lima pertandingan itu, tim ini mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh kali.

FC Barcelona vs. Aston Villa: Susunan pemain

FC Barcelona vs. Aston Villa: Performa

FC Barcelona vs. Aston Villa: Rekor pertemuan langsung

FC Barcelona vs. Aston Villa: Klasemen