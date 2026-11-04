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Champions League
team-logoAEK Athens
Allwyn Arena
team-logoReal Madrid
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Cara menonton AEK Athena vs Real Madrid secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan live streaming?

AEK Athens vs Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Champions League

AEK Athena menghadapi Real Madrid di Liga Champions. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Liga Champions UEFA di televisi

AEK Athena vs. Real Madrid: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Allwyn Arena

Pertandingan antara AEK Athena dan Real Madrid dimulai pada 4 November 2026 pukul 18.45.

AEK Athena vs. Real Madrid live hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan streaming?

Pertandingan antara AEK Athena dan Real Madrid disiarkan langsung di DAZN. Tautan berikut akan membawa Anda langsung ke halaman pendaftaran.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan AEK Athena dan Real Madrid?

AEK Athena menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Satu-satunya kemenangan itu diraih dengan skor telak 5-0 atas Panetolikos di Liga Super Yunani. Terakhir, mereka kalah 2-0 dari Panathinaikos. Di Liga Champions, AEK kebobolan delapan gol dalam dua pertandingan dan hanya mencetak empat gol.

Real Madrid berada dalam situasi yang sangat berbeda: lima kemenangan dari lima pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan delapan gol. Kemenangan 3-0 atas Racing Santander akhir pekan lalu menjadi bukti terbaru kekuatan mereka. Sebelumnya, Madrid mengalahkan RB Leipzig 4-1 di Liga Champions dan menundukkan FC Barcelona 2-1 di liga.

AEK

AEK - Performa

SHK
K3-1
MCI
K5-1
PAT
M5-0
PAO
K3-1
PAO
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

ROM
M3-4
SEV
M4-1
RBL
M4-1
BAR
M1-2
SAN
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

AEK Athena vs. Real Madrid: Susunan pemain

Susunan Pemain AEK Athens vs Real Madrid

4-4-2
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
Formasi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. RotaL. RotaA. KoitaA. KoitaK. ArriagaK. ArriagaL. MajerL. MajerK. KairinenK. KairinenL. JovicL. JovicM. GacinovicM. GacinovicT. CourtoisT. CourtoisA. RuedigerA. RuedigerEder MilitaoEder MilitaoM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesVinicius JuniorVinicius JuniorY. DiomandeY. DiomandeE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-2
AEK Athens

Susunan Pemain Utama

Real Madrid

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho
AEK Athens

Cedera dan Larangan Bermain

Real Madrid

Tidak ada pemain yang absen

AEK Athena vs. Real Madrid: Performa

AEK

AEK - Performa

SHK
K3-1
MCI
K5-1
PAT
M5-0
PAO
K3-1
PAO
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

ROM
M3-4
SEV
M4-1
RBL
M4-1
BAR
M1-2
SAN
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

AEK Athena vs. Real Madrid: Rekor pertemuan

Head to Head

AEK AthensSeriReal Madrid
0
2
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
2
FT
Champions League
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
5Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

AEK Athena vs. Real Madrid: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
M
M
M
M
2
LiverpoolLiverpoolLIV
4310127+510
S
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
M
K
M
M
5
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
K
M
M
M
5
Real MadridReal MadridRMA
4301106+49
K
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
M
S
S
M
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
14
InterInterINT
420286+26
M
M
K
K
15
LASKLASKLAS
4202109+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
M
K
K
M
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
AEK AthensAEK AthensAEK
420248-46
M
K
K
M
20
RomaRomaROM
4112108+24
K
M
K
S
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
22
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
22
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
K
S
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
25
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
K
K
M
K
30
FenerbahceFenerbahceFB
403139-63
S
S
K
S
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
K
K
M
K
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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