Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Saudi Pro League 2026/27 tickets Getty Images
Book Saudi Pro League Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara membeli tiket Saudi Pro League 2026/27: Harga, jadwal pertandingan, tim & lainnya

SHOPPING
Tickets
Saudi Pro League
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal

Begini cara memesan tiket untuk menyaksikan aksi pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema

Saudi Pro League telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, menyusul investasi besar klub dan kedatangan banyak bintang sepakbola dunia. Kini, liga ini menyandang status sebagai liga dengan peringkat tertinggi di Asia.

Tak mengherankan, jumlah penonton juga meningkat sebagai dampaknya. Lebih dari 2,5 juta penggemar menghadiri pertandingan SPL musim lalu, atau 1,3 juta lebih banyak dibanding satu dekade lalu.

GOAL akan membantu memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League, termasuk di mana Anda bisa membelinya dan berapa biayanya.

Tiket Saudi Pro League Beli sekarang

Pertandingan Saudi Pro League mendatang

Berikut adalah sejumlah laga paling menonjol dan paling diminati dari pekan-pekan pembuka musim ini, yakni pertandingan yang melibatkan empat klub besar SPL, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, yang kemungkinan besar paling dicari tiketnya oleh para penggemar. Waktu kick-off di bawah ini adalah jadwal awal sebagaimana dijadwalkan dan dipublikasikan oleh sumber pelacak jadwal; SPL mengonfirmasi waktu kick-off final dan setiap perubahan terkait siaran sekitar dua hingga tiga pekan sebelum setiap matchweek, jadi selalu periksa kembali waktu pastinya di spl.com.sa atau penyedia tiket Anda sebelum bepergian.

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Kam 13 Agu 2026Diriyah Club vs Al Ahli11.00pmPrince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Jum 14 Agu 2026Al Hilal vs Al Faisaly11.00pmKingdom ArenaTiket
Sab 15 Agu 2026Al Ittihad vs Al Kholood11.00pmAlinma StadiumTiket
Sab 15 Agu 2026Al Nassr vs Al Fateh11.00pmAl-Awwal ParkTiket
Kam 20 Agu 2026Al Fayha vs Al Hilal11.00pmAl Majma'a Sport City StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Riyadh vs Al Nassr9.00pmPrince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Sab 22 Agu 2026Al Ahli vs Abha11.00pmAlinma StadiumTiket
Sel 1 Sep 2026Al Hilal vs Al Ahli11.00pmKingdom ArenaTiket
Sab 5 Sep 2026Al Ittihad vs Al Nassr11.00pmAlinma StadiumTiket

Daftar jadwal lengkap Matchweeks 1-6 (13 Agu - 9 Sep 2026)

Berikut adalah seluruh pertandingan yang saat ini dijadwalkan sepanjang enam matchweek pembuka musim ini, mencakup seluruh 18 klub. Tanggal dan venue sudah sangat terkonfirmasi; waktu kick-off masih bersifat sementara dan bisa berubah saat jadwal siaran difinalisasi mendekati hari pertandingan, jadi anggap ini sebagai panduan perencanaan, bukan keputusan final. Perlu dicatat juga bahwa Al-Ittihad dan Al-Ahli sesekali memainkan laga kandang di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium yang lebih lama di Jeddah selain markas utama mereka, Alinma Stadium, jadi jangan terkejut jika kedua venue itu tercantum untuk klub yang sama. Kami akan terus menambahkan matchweek berikutnya saat SPL mengonfirmasi waktu kick-off yang mendekati setiap putaran.

Matchweek 1

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Kam 13 Agu 2026Abha vs Al Hazem9.15pmPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumTiket
Kam 13 Agu 2026Diriyah Club vs Al Ahli11.00pmPrince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Kam 13 Agu 2026Al Shabab vs Al Qadsiah11.00pmSHG ArenaTiket
Jum 14 Agu 2026Neom SC vs Al Fayha9.50pmKing Khalid Sports CityTiket
Jum 14 Agu 2026Al Ettifaq vs Al Riyadh11.00pmAl Ettifaq Club StadiumTiket
Jum 14 Agu 2026Al Hilal vs Al Faisaly11.00pmKingdom ArenaTiket
Sab 15 Agu 2026Al Taawoun vs Al Khaleej9.15pmAl Taawoun Club StadiumTiket
Sab 15 Agu 2026Al Ittihad vs Al Kholood11.00pmAlinma StadiumTiket
Sab 15 Agu 2026Al Nassr vs Al Fateh11.00pmAl-Awwal ParkTiket

Matchweek 2

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Kam 20 Agu 2026Al Fayha vs Al Hilal11.00pmAl Majma'a Sport City StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Riyadh vs Al Nassr9.00pmPrince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Hazem vs Diriyah Club9.15pmAl Hazem Club StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Qadsiah vs Al Ittihad11.00pmPrince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket
Jum 21 Agu 2026Al Faisaly vs Neom SC11.00pmAl Majma'a Sport City StadiumTiket
Sab 22 Agu 2026Al Fateh vs Al Ettifaq8.45pmMaydan Tamweel Al OulaTiket
Sab 22 Agu 2026Al Kholood vs Al Taawoun9.10pmAl Hazem Club StadiumTiket
Sab 22 Agu 2026Al Ahli vs Abha11.00pmAlinma StadiumTiket
Sab 22 Agu 2026Al Khaleej vs Al Shabab11.00pmPrince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket

Matchweek 3

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Sen 24 Agu 2026Neom SC vs Al Qadsiah9.40pmKing Khalid Sports CityTiket
Sen 24 Agu 2026Al Ittihad vs Al Hazem11.00pmPrince Abdullah Al-Faisal StadiumTiket
Sel 25 Agu 2026Abha vs Al Khaleej9.05pmPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumTiket
Sel 25 Agu 2026Al Taawoun vs Al Fayha9.10pmAl Taawoun Club StadiumTiket
Sel 25 Agu 2026Al Ettifaq vs Al Nassr11.00pmAl Ettifaq Club StadiumTiket
Sel 25 Agu 2026Al Shabab vs Al Riyadh11.00pmSHG ArenaTiket
Rab 26 Agu 2026Al Faisaly vs Al Fateh9.00pmAl Majma'a Sport City StadiumTiket
Rab 26 Agu 2026Diriyah Club vs Al Kholood11.00pmPrince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Sel 1 Sep 2026Al Hilal vs Al Ahli11.00pmKingdom ArenaTiket

Matchweek 4

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Jum 28 Agu 2026Al Riyadh vs Neom SC8.50pmPrince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Jum 28 Agu 2026Al Fayha vs Abha9.00pmAl Majma'a Sport City StadiumTiket
Jum 28 Agu 2026Al Khaleej vs Al Hilal11.00pmPrince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket
Jum 28 Agu 2026Al Nassr vs Al Taawoun11.00pmAl-Awwal ParkTiket
Sab 29 Agu 2026Al Kholood vs Al Ahli9.05pmAl Hazem Club StadiumTiket
Sab 29 Agu 2026Al Ettifaq vs Diriyah Club11.00pmAl Ettifaq Club StadiumTiket
Sab 29 Agu 2026Al Fateh vs Al Ittihad11.00pmMaydan Tamweel Al OulaTiket
Min 30 Agu 2026Al Hazem vs Al Shabab9.05pmAl Hazem Club StadiumTiket
Min 30 Agu 2026Al Qadsiah vs Al Faisaly11.00pmPrince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket

Matchweek 5

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Kam 3 Sep 2026Al Fayha vs Al Kholood8.55pmAl Majma'a Sport City StadiumTiket
Kam 3 Sep 2026Neom SC vs Al Khaleej9.30pmKing Khalid Sports CityTiket
Kam 3 Sep 2026Diriyah Club vs Al Qadsiah11.00pmPrince Faisal bin Fahd StadiumTiket
Jum 4 Sep 2026Abha vs Al Ettifaq9.00pmPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City StadiumTiket
Jum 4 Sep 2026Al Ahli vs Al Riyadh11.00pmPrince Abdullah Al-Faisal StadiumTiket
Jum 4 Sep 2026Al Shabab vs Al Hilal11.00pmSHG ArenaTiket
Sab 5 Sep 2026Al Faisaly vs Al Hazem8.50pmAl Majma'a Sport City StadiumTiket
Sab 5 Sep 2026Al Taawoun vs Al Fateh8.55pmAl Taawoun Club StadiumTiket
Sab 5 Sep 2026Al Ittihad vs Al Nassr11.00pmAlinma StadiumTiket

Matchweek 6

TanggalPertandinganWaktu AST (GMT +3 jam)VenueTiket
Sen 7 Sep 2026Al Khaleej vs Al Riyadh8.30pmPrince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket
Sen 7 Sep 2026Al Hilal vs Neom SC11.00pmKingdom ArenaTiket
Sel 8 Sep 2026Al Ettifaq vs Al Faisaly8.30pmAl Ettifaq Club StadiumTiket
Sel 8 Sep 2026Al Hazem vs Al Taawoun8.55pmAl Hazem Club StadiumTiket
Sel 8 Sep 2026Al Ittihad vs Al Fayha11.00pmAlinma StadiumTiket
Sel 8 Sep 2026Al Qadsiah vs Al Ahli11.00pmPrince Mohammed Bin Fahd StadiumTiket
Rab 9 Sep 2026Al Kholood vs Al Shabab8.55pmAl Hazem Club StadiumTiket
Rab 9 Sep 2026Al Fateh vs Diriyah Club11.00pmMaydan Tamweel Al OulaTiket
Rab 9 Sep 2026Al Nassr vs Abha11.00pmAl-Awwal ParkTiket

Cara membeli tiket Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling andal adalah dengan mengunjungi situs resmi liga, di mana Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.

Matchweek biasanya digelar selama tiga hari, yang mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan di Arab Saudi, Jumat dan Sabtu, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Selain itu, jika Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual sekunder Ticombo, dengan tiket mulai dari SAR17.

Tiket Saudi Pro League Beli sekarang

Berapa harga tiket Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket dasar pertandingan Saudi Pro League dengan harga SAR50-100, yang membuatnya terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga yang tergila-gila pada sepakbola.

Ajang-ajang besar, khususnya yang melibatkan tim sepakbola ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, memang berharga lebih mahal, terutama di area dengan pandangan terbaik.

Ada juga opsi sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League di Ticombo. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga daftar sebuah tiket, tergantung pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal laga, dengan tiket mulai dari SAR17.

Tiket Saudi Pro League Beli sekarang

Saudi Pro League 2026/27 - Tim dan venue

KlubStadion (lokasi)Kapasitas
Al-Ittihad ClubAlinma Stadium (Jeddah)60,342
Al-Ahli SFCAlinma Stadium (Jeddah)60,342
Al-Khaleej FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17,300
Al-Hilal SFCKingdom Arena (Riyadh)26,090
Al-Nassr FCAl-Awwal Park (Riyadh)25,000
Al-Ettifaq FCAl Ettifaq Club Stadium (Dammam)12,924
Al-Shabab FCSHG Arena (Riyadh)13,537
Al-Riyadh SCPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)18,063
Al-Qadsiah FCPrince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)17,300
NEOM SCKing Khalid Sports City (Tabuk)12,000
Al-Fateh SCMaydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)11,851
Al-Taawoun FCAl Taawoun Club Stadium (Buraydah)5,624
Al-Hazem SCAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5,100
Al-Kholood ClubAl Hazem Club Stadium (Ar Rass)5,100
Al-Fayha FCAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6,843
Abha ClubPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)20,000
Al-Faisaly ClubAl Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)6,843
Al-Diriyah ClubPrince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)18,063

Apa yang perlu diketahui tentang Saudi Pro League 2026/27?

Saudi Pro League mungkin dibentuk pada 2007, tetapi akarnya berasal dari 1950-an dan kompetisi His Majesty's League. Sembilan klub berbeda pernah menjadi juara Arab Saudi jika ditarik hingga masa-masa awal tersebut. Namun, sejak divisi teratas berganti nama menjadi Saudi Pro League, tiga tim mendominasi. Lima belas dari 18 gelar sejak 2007 jatuh ke tangan Al-Hilal (8), Al-Nassr (4), dan Al-Ittihad (3), dengan Al-Nassr mengakhiri penantian tujuh tahun untuk merebut kembali mahkota pada akhir musim 2025/26 di bawah Jorge Jesus. Ange Postecoglou kemudian mengambil alih untuk mempertahankan gelar pada 2026/27.

Kesuksesan tak terelakkan membawa popularitas dan karena itu tak mengherankan bila tiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, bersama Al-Ahli, memiliki jumlah penonton tertinggi di liga. Bahkan, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total kehadiran tahunan Saudi Pro League. Klub-klub itu juga cenderung menarik mayoritas bintang asing yang berkarier di Timur Tengah.

Pembelian Cristiano Ronaldo pada 2022 adalah transfer paling menonjol sepanjang masa SPL. Al-Nassr berada dalam euforia, terutama karena CR7 sebelumnya telah menolak pindah ke tetangga lokal sekaligus rival berat mereka, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain dari liga top Eropa untuk bergabung dengan Saudi Pro League.

Dengan empat tim Saudi Pro League saat ini bermarkas di Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, dan Al-Riyadh, perjalanan pencinta olahraga ke ibu kota Arab Saudi sering kali berarti menyaksikan pertandingan Pro League selama liburan mereka. Dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran, dan Darwin Nunez pernah bermain, atau masih bermain, untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tak heran permintaan tiket sangat tinggi setiap kali klub-klub tersebut bertanding.

Klub-klub dari Riyadh mungkin pernah mendominasi sepakbola Arab Saudi pada masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah, Jeddah, tetap mampu menunjukkan eksistensinya selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu klub sepakbola terbesar di negara itu maupun di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepakbola ingin melihat mereka bermain secara langsung, terutama ketika mereka memiliki susunan pemain gemerlap yang mencakup Karim Benzema, Moussa Diaby, dan Fabinho.

Musim 2026/27 juga memiliki arti tambahan bagi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan, dengan liga mengambil jeda pertengahan musim yang diperpanjang dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 agar Arab Saudi dapat menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google