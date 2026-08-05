Saudi Pro League telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, menyusul investasi besar klub dan kedatangan banyak bintang sepakbola dunia. Kini, liga ini menyandang status sebagai liga dengan peringkat tertinggi di Asia.
Tak mengherankan, jumlah penonton juga meningkat sebagai dampaknya. Lebih dari 2,5 juta penggemar menghadiri pertandingan SPL musim lalu, atau 1,3 juta lebih banyak dibanding satu dekade lalu.
GOAL akan membantu memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League, termasuk di mana Anda bisa membelinya dan berapa biayanya.
Pertandingan Saudi Pro League mendatang
Berikut adalah sejumlah laga paling menonjol dan paling diminati dari pekan-pekan pembuka musim ini, yakni pertandingan yang melibatkan empat klub besar SPL, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, yang kemungkinan besar paling dicari tiketnya oleh para penggemar. Waktu kick-off di bawah ini adalah jadwal awal sebagaimana dijadwalkan dan dipublikasikan oleh sumber pelacak jadwal; SPL mengonfirmasi waktu kick-off final dan setiap perubahan terkait siaran sekitar dua hingga tiga pekan sebelum setiap matchweek, jadi selalu periksa kembali waktu pastinya di spl.com.sa atau penyedia tiket Anda sebelum bepergian.
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Kam 13 Agu 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|11.00pm
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 14 Agu 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|11.00pm
|Kingdom Arena
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|11.00pm
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|11.00pm
|Al-Awwal Park
|Tiket
|Kam 20 Agu 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|11.00pm
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|9.00pm
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Ahli vs Abha
|11.00pm
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sel 1 Sep 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|11.00pm
|Kingdom Arena
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|11.00pm
|Alinma Stadium
|Tiket
Daftar jadwal lengkap Matchweeks 1-6 (13 Agu - 9 Sep 2026)
Berikut adalah seluruh pertandingan yang saat ini dijadwalkan sepanjang enam matchweek pembuka musim ini, mencakup seluruh 18 klub. Tanggal dan venue sudah sangat terkonfirmasi; waktu kick-off masih bersifat sementara dan bisa berubah saat jadwal siaran difinalisasi mendekati hari pertandingan, jadi anggap ini sebagai panduan perencanaan, bukan keputusan final. Perlu dicatat juga bahwa Al-Ittihad dan Al-Ahli sesekali memainkan laga kandang di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium yang lebih lama di Jeddah selain markas utama mereka, Alinma Stadium, jadi jangan terkejut jika kedua venue itu tercantum untuk klub yang sama. Kami akan terus menambahkan matchweek berikutnya saat SPL mengonfirmasi waktu kick-off yang mendekati setiap putaran.
Matchweek 1
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Kam 13 Agu 2026
|Abha vs Al Hazem
|9.15pm
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Tiket
|Kam 13 Agu 2026
|Diriyah Club vs Al Ahli
|11.00pm
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Kam 13 Agu 2026
|Al Shabab vs Al Qadsiah
|11.00pm
|SHG Arena
|Tiket
|Jum 14 Agu 2026
|Neom SC vs Al Fayha
|9.50pm
|King Khalid Sports City
|Tiket
|Jum 14 Agu 2026
|Al Ettifaq vs Al Riyadh
|11.00pm
|Al Ettifaq Club Stadium
|Tiket
|Jum 14 Agu 2026
|Al Hilal vs Al Faisaly
|11.00pm
|Kingdom Arena
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Taawoun vs Al Khaleej
|9.15pm
|Al Taawoun Club Stadium
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Ittihad vs Al Kholood
|11.00pm
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sab 15 Agu 2026
|Al Nassr vs Al Fateh
|11.00pm
|Al-Awwal Park
|Tiket
Matchweek 2
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Kam 20 Agu 2026
|Al Fayha vs Al Hilal
|11.00pm
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Riyadh vs Al Nassr
|9.00pm
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Hazem vs Diriyah Club
|9.15pm
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Qadsiah vs Al Ittihad
|11.00pm
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 21 Agu 2026
|Al Faisaly vs Neom SC
|11.00pm
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Fateh vs Al Ettifaq
|8.45pm
|Maydan Tamweel Al Oula
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Kholood vs Al Taawoun
|9.10pm
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Ahli vs Abha
|11.00pm
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sab 22 Agu 2026
|Al Khaleej vs Al Shabab
|11.00pm
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
Matchweek 3
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Sen 24 Agu 2026
|Neom SC vs Al Qadsiah
|9.40pm
|King Khalid Sports City
|Tiket
|Sen 24 Agu 2026
|Al Ittihad vs Al Hazem
|11.00pm
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Tiket
|Sel 25 Agu 2026
|Abha vs Al Khaleej
|9.05pm
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Tiket
|Sel 25 Agu 2026
|Al Taawoun vs Al Fayha
|9.10pm
|Al Taawoun Club Stadium
|Tiket
|Sel 25 Agu 2026
|Al Ettifaq vs Al Nassr
|11.00pm
|Al Ettifaq Club Stadium
|Tiket
|Sel 25 Agu 2026
|Al Shabab vs Al Riyadh
|11.00pm
|SHG Arena
|Tiket
|Rab 26 Agu 2026
|Al Faisaly vs Al Fateh
|9.00pm
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Rab 26 Agu 2026
|Diriyah Club vs Al Kholood
|11.00pm
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Sel 1 Sep 2026
|Al Hilal vs Al Ahli
|11.00pm
|Kingdom Arena
|Tiket
Matchweek 4
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Jum 28 Agu 2026
|Al Riyadh vs Neom SC
|8.50pm
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 28 Agu 2026
|Al Fayha vs Abha
|9.00pm
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Jum 28 Agu 2026
|Al Khaleej vs Al Hilal
|11.00pm
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 28 Agu 2026
|Al Nassr vs Al Taawoun
|11.00pm
|Al-Awwal Park
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026
|Al Kholood vs Al Ahli
|9.05pm
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026
|Al Ettifaq vs Diriyah Club
|11.00pm
|Al Ettifaq Club Stadium
|Tiket
|Sab 29 Agu 2026
|Al Fateh vs Al Ittihad
|11.00pm
|Maydan Tamweel Al Oula
|Tiket
|Min 30 Agu 2026
|Al Hazem vs Al Shabab
|9.05pm
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Min 30 Agu 2026
|Al Qadsiah vs Al Faisaly
|11.00pm
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
Matchweek 5
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Kam 3 Sep 2026
|Al Fayha vs Al Kholood
|8.55pm
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Kam 3 Sep 2026
|Neom SC vs Al Khaleej
|9.30pm
|King Khalid Sports City
|Tiket
|Kam 3 Sep 2026
|Diriyah Club vs Al Qadsiah
|11.00pm
|Prince Faisal bin Fahd Stadium
|Tiket
|Jum 4 Sep 2026
|Abha vs Al Ettifaq
|9.00pm
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium
|Tiket
|Jum 4 Sep 2026
|Al Ahli vs Al Riyadh
|11.00pm
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium
|Tiket
|Jum 4 Sep 2026
|Al Shabab vs Al Hilal
|11.00pm
|SHG Arena
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|Al Faisaly vs Al Hazem
|8.50pm
|Al Majma'a Sport City Stadium
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|Al Taawoun vs Al Fateh
|8.55pm
|Al Taawoun Club Stadium
|Tiket
|Sab 5 Sep 2026
|Al Ittihad vs Al Nassr
|11.00pm
|Alinma Stadium
|Tiket
Matchweek 6
|Tanggal
|Pertandingan
|Waktu AST (GMT +3 jam)
|Venue
|Tiket
|Sen 7 Sep 2026
|Al Khaleej vs Al Riyadh
|8.30pm
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
|Sen 7 Sep 2026
|Al Hilal vs Neom SC
|11.00pm
|Kingdom Arena
|Tiket
|Sel 8 Sep 2026
|Al Ettifaq vs Al Faisaly
|8.30pm
|Al Ettifaq Club Stadium
|Tiket
|Sel 8 Sep 2026
|Al Hazem vs Al Taawoun
|8.55pm
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Sel 8 Sep 2026
|Al Ittihad vs Al Fayha
|11.00pm
|Alinma Stadium
|Tiket
|Sel 8 Sep 2026
|Al Qadsiah vs Al Ahli
|11.00pm
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium
|Tiket
|Rab 9 Sep 2026
|Al Kholood vs Al Shabab
|8.55pm
|Al Hazem Club Stadium
|Tiket
|Rab 9 Sep 2026
|Al Fateh vs Diriyah Club
|11.00pm
|Maydan Tamweel Al Oula
|Tiket
|Rab 9 Sep 2026
|Al Nassr vs Abha
|11.00pm
|Al-Awwal Park
|Tiket
Cara membeli tiket Saudi Pro League
Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling andal adalah dengan mengunjungi situs resmi liga, di mana Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.
Matchweek biasanya digelar selama tiga hari, yang mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan di Arab Saudi, Jumat dan Sabtu, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.
Selain itu, jika Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual sekunder Ticombo, dengan tiket mulai dari SAR17.
Berapa harga tiket Saudi Pro League?
Anda biasanya bisa mendapatkan tiket dasar pertandingan Saudi Pro League dengan harga SAR50-100, yang membuatnya terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga yang tergila-gila pada sepakbola.
Ajang-ajang besar, khususnya yang melibatkan tim sepakbola ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, memang berharga lebih mahal, terutama di area dengan pandangan terbaik.
Ada juga opsi sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League di Ticombo. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga daftar sebuah tiket, tergantung pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal laga, dengan tiket mulai dari SAR17.
Saudi Pro League 2026/27 - Tim dan venue
|Klub
|Stadion (lokasi)
|Kapasitas
|Al-Ittihad Club
|Alinma Stadium (Jeddah)
|60,342
|Al-Ahli SFC
|Alinma Stadium (Jeddah)
|60,342
|Al-Khaleej FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17,300
|Al-Hilal SFC
|Kingdom Arena (Riyadh)
|26,090
|Al-Nassr FC
|Al-Awwal Park (Riyadh)
|25,000
|Al-Ettifaq FC
|Al Ettifaq Club Stadium (Dammam)
|12,924
|Al-Shabab FC
|SHG Arena (Riyadh)
|13,537
|Al-Riyadh SC
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)
|18,063
|Al-Qadsiah FC
|Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam)
|17,300
|NEOM SC
|King Khalid Sports City (Tabuk)
|12,000
|Al-Fateh SC
|Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa)
|11,851
|Al-Taawoun FC
|Al Taawoun Club Stadium (Buraydah)
|5,624
|Al-Hazem SC
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5,100
|Al-Kholood Club
|Al Hazem Club Stadium (Ar Rass)
|5,100
|Al-Fayha FC
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6,843
|Abha Club
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha)
|20,000
|Al-Faisaly Club
|Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah)
|6,843
|Al-Diriyah Club
|Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh)
|18,063
Apa yang perlu diketahui tentang Saudi Pro League 2026/27?
Saudi Pro League mungkin dibentuk pada 2007, tetapi akarnya berasal dari 1950-an dan kompetisi His Majesty's League. Sembilan klub berbeda pernah menjadi juara Arab Saudi jika ditarik hingga masa-masa awal tersebut. Namun, sejak divisi teratas berganti nama menjadi Saudi Pro League, tiga tim mendominasi. Lima belas dari 18 gelar sejak 2007 jatuh ke tangan Al-Hilal (8), Al-Nassr (4), dan Al-Ittihad (3), dengan Al-Nassr mengakhiri penantian tujuh tahun untuk merebut kembali mahkota pada akhir musim 2025/26 di bawah Jorge Jesus. Ange Postecoglou kemudian mengambil alih untuk mempertahankan gelar pada 2026/27.
Kesuksesan tak terelakkan membawa popularitas dan karena itu tak mengherankan bila tiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, bersama Al-Ahli, memiliki jumlah penonton tertinggi di liga. Bahkan, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total kehadiran tahunan Saudi Pro League. Klub-klub itu juga cenderung menarik mayoritas bintang asing yang berkarier di Timur Tengah.
Pembelian Cristiano Ronaldo pada 2022 adalah transfer paling menonjol sepanjang masa SPL. Al-Nassr berada dalam euforia, terutama karena CR7 sebelumnya telah menolak pindah ke tetangga lokal sekaligus rival berat mereka, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain dari liga top Eropa untuk bergabung dengan Saudi Pro League.
Dengan empat tim Saudi Pro League saat ini bermarkas di Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, dan Al-Riyadh, perjalanan pencinta olahraga ke ibu kota Arab Saudi sering kali berarti menyaksikan pertandingan Pro League selama liburan mereka. Dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran, dan Darwin Nunez pernah bermain, atau masih bermain, untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tak heran permintaan tiket sangat tinggi setiap kali klub-klub tersebut bertanding.
Klub-klub dari Riyadh mungkin pernah mendominasi sepakbola Arab Saudi pada masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah, Jeddah, tetap mampu menunjukkan eksistensinya selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu klub sepakbola terbesar di negara itu maupun di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepakbola ingin melihat mereka bermain secara langsung, terutama ketika mereka memiliki susunan pemain gemerlap yang mencakup Karim Benzema, Moussa Diaby, dan Fabinho.
Musim 2026/27 juga memiliki arti tambahan bagi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan, dengan liga mengambil jeda pertengahan musim yang diperpanjang dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 agar Arab Saudi dapat menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027.