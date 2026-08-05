Saudi Pro League telah berkembang pesat dalam beberapa musim terakhir, menyusul investasi besar klub dan kedatangan banyak bintang sepakbola dunia. Kini, liga ini menyandang status sebagai liga dengan peringkat tertinggi di Asia.

Tak mengherankan, jumlah penonton juga meningkat sebagai dampaknya. Lebih dari 2,5 juta penggemar menghadiri pertandingan SPL musim lalu, atau 1,3 juta lebih banyak dibanding satu dekade lalu.

GOAL akan membantu memandu Anda melalui semua informasi tiket penting yang dibutuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Saudi Pro League, termasuk di mana Anda bisa membelinya dan berapa biayanya.

Pertandingan Saudi Pro League mendatang

Berikut adalah sejumlah laga paling menonjol dan paling diminati dari pekan-pekan pembuka musim ini, yakni pertandingan yang melibatkan empat klub besar SPL, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, yang kemungkinan besar paling dicari tiketnya oleh para penggemar. Waktu kick-off di bawah ini adalah jadwal awal sebagaimana dijadwalkan dan dipublikasikan oleh sumber pelacak jadwal; SPL mengonfirmasi waktu kick-off final dan setiap perubahan terkait siaran sekitar dua hingga tiga pekan sebelum setiap matchweek, jadi selalu periksa kembali waktu pastinya di spl.com.sa atau penyedia tiket Anda sebelum bepergian.

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Kam 13 Agu 2026 Diriyah Club vs Al Ahli 11.00pm Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Jum 14 Agu 2026 Al Hilal vs Al Faisaly 11.00pm Kingdom Arena Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Ittihad vs Al Kholood 11.00pm Alinma Stadium Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Nassr vs Al Fateh 11.00pm Al-Awwal Park Tiket Kam 20 Agu 2026 Al Fayha vs Al Hilal 11.00pm Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Riyadh vs Al Nassr 9.00pm Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Ahli vs Abha 11.00pm Alinma Stadium Tiket Sel 1 Sep 2026 Al Hilal vs Al Ahli 11.00pm Kingdom Arena Tiket Sab 5 Sep 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 11.00pm Alinma Stadium Tiket

Daftar jadwal lengkap Matchweeks 1-6 (13 Agu - 9 Sep 2026)

Berikut adalah seluruh pertandingan yang saat ini dijadwalkan sepanjang enam matchweek pembuka musim ini, mencakup seluruh 18 klub. Tanggal dan venue sudah sangat terkonfirmasi; waktu kick-off masih bersifat sementara dan bisa berubah saat jadwal siaran difinalisasi mendekati hari pertandingan, jadi anggap ini sebagai panduan perencanaan, bukan keputusan final. Perlu dicatat juga bahwa Al-Ittihad dan Al-Ahli sesekali memainkan laga kandang di Prince Abdullah Al-Faisal Stadium yang lebih lama di Jeddah selain markas utama mereka, Alinma Stadium, jadi jangan terkejut jika kedua venue itu tercantum untuk klub yang sama. Kami akan terus menambahkan matchweek berikutnya saat SPL mengonfirmasi waktu kick-off yang mendekati setiap putaran.

Matchweek 1

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Kam 13 Agu 2026 Abha vs Al Hazem 9.15pm Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Tiket Kam 13 Agu 2026 Diriyah Club vs Al Ahli 11.00pm Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Kam 13 Agu 2026 Al Shabab vs Al Qadsiah 11.00pm SHG Arena Tiket Jum 14 Agu 2026 Neom SC vs Al Fayha 9.50pm King Khalid Sports City Tiket Jum 14 Agu 2026 Al Ettifaq vs Al Riyadh 11.00pm Al Ettifaq Club Stadium Tiket Jum 14 Agu 2026 Al Hilal vs Al Faisaly 11.00pm Kingdom Arena Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Taawoun vs Al Khaleej 9.15pm Al Taawoun Club Stadium Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Ittihad vs Al Kholood 11.00pm Alinma Stadium Tiket Sab 15 Agu 2026 Al Nassr vs Al Fateh 11.00pm Al-Awwal Park Tiket

Matchweek 2

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Kam 20 Agu 2026 Al Fayha vs Al Hilal 11.00pm Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Riyadh vs Al Nassr 9.00pm Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Hazem vs Diriyah Club 9.15pm Al Hazem Club Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Qadsiah vs Al Ittihad 11.00pm Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Jum 21 Agu 2026 Al Faisaly vs Neom SC 11.00pm Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Fateh vs Al Ettifaq 8.45pm Maydan Tamweel Al Oula Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Kholood vs Al Taawoun 9.10pm Al Hazem Club Stadium Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Ahli vs Abha 11.00pm Alinma Stadium Tiket Sab 22 Agu 2026 Al Khaleej vs Al Shabab 11.00pm Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket

Matchweek 3

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Sen 24 Agu 2026 Neom SC vs Al Qadsiah 9.40pm King Khalid Sports City Tiket Sen 24 Agu 2026 Al Ittihad vs Al Hazem 11.00pm Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Tiket Sel 25 Agu 2026 Abha vs Al Khaleej 9.05pm Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Tiket Sel 25 Agu 2026 Al Taawoun vs Al Fayha 9.10pm Al Taawoun Club Stadium Tiket Sel 25 Agu 2026 Al Ettifaq vs Al Nassr 11.00pm Al Ettifaq Club Stadium Tiket Sel 25 Agu 2026 Al Shabab vs Al Riyadh 11.00pm SHG Arena Tiket Rab 26 Agu 2026 Al Faisaly vs Al Fateh 9.00pm Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Rab 26 Agu 2026 Diriyah Club vs Al Kholood 11.00pm Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Sel 1 Sep 2026 Al Hilal vs Al Ahli 11.00pm Kingdom Arena Tiket

Matchweek 4

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Jum 28 Agu 2026 Al Riyadh vs Neom SC 8.50pm Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Jum 28 Agu 2026 Al Fayha vs Abha 9.00pm Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Jum 28 Agu 2026 Al Khaleej vs Al Hilal 11.00pm Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Jum 28 Agu 2026 Al Nassr vs Al Taawoun 11.00pm Al-Awwal Park Tiket Sab 29 Agu 2026 Al Kholood vs Al Ahli 9.05pm Al Hazem Club Stadium Tiket Sab 29 Agu 2026 Al Ettifaq vs Diriyah Club 11.00pm Al Ettifaq Club Stadium Tiket Sab 29 Agu 2026 Al Fateh vs Al Ittihad 11.00pm Maydan Tamweel Al Oula Tiket Min 30 Agu 2026 Al Hazem vs Al Shabab 9.05pm Al Hazem Club Stadium Tiket Min 30 Agu 2026 Al Qadsiah vs Al Faisaly 11.00pm Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket

Matchweek 5

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Kam 3 Sep 2026 Al Fayha vs Al Kholood 8.55pm Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Kam 3 Sep 2026 Neom SC vs Al Khaleej 9.30pm King Khalid Sports City Tiket Kam 3 Sep 2026 Diriyah Club vs Al Qadsiah 11.00pm Prince Faisal bin Fahd Stadium Tiket Jum 4 Sep 2026 Abha vs Al Ettifaq 9.00pm Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium Tiket Jum 4 Sep 2026 Al Ahli vs Al Riyadh 11.00pm Prince Abdullah Al-Faisal Stadium Tiket Jum 4 Sep 2026 Al Shabab vs Al Hilal 11.00pm SHG Arena Tiket Sab 5 Sep 2026 Al Faisaly vs Al Hazem 8.50pm Al Majma'a Sport City Stadium Tiket Sab 5 Sep 2026 Al Taawoun vs Al Fateh 8.55pm Al Taawoun Club Stadium Tiket Sab 5 Sep 2026 Al Ittihad vs Al Nassr 11.00pm Alinma Stadium Tiket

Matchweek 6

Tanggal Pertandingan Waktu AST (GMT +3 jam) Venue Tiket Sen 7 Sep 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 8.30pm Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Sen 7 Sep 2026 Al Hilal vs Neom SC 11.00pm Kingdom Arena Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 8.30pm Al Ettifaq Club Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 8.55pm Al Hazem Club Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 11.00pm Alinma Stadium Tiket Sel 8 Sep 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 11.00pm Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Kholood vs Al Shabab 8.55pm Al Hazem Club Stadium Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 11.00pm Maydan Tamweel Al Oula Tiket Rab 9 Sep 2026 Al Nassr vs Abha 11.00pm Al-Awwal Park Tiket

Cara membeli tiket Saudi Pro League

Untuk membeli tiket pertandingan Saudi Pro League, metode paling andal adalah dengan mengunjungi situs resmi liga, di mana Anda bisa menuju bagian 'Fixture/Tickets' di bawah tab 'Matches'.

Matchweek biasanya digelar selama tiga hari, yang mayoritas berlangsung dari Kamis hingga Sabtu untuk menyesuaikan dengan akhir pekan di Arab Saudi, Jumat dan Sabtu, dan tiket biasanya dirilis beberapa pekan sebelum setiap pertandingan.

Selain itu, jika Anda ingin mengamankan kursi sebelum rilis resmi atau berharap mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan penjual sekunder Ticombo, dengan tiket mulai dari SAR17.

Berapa harga tiket Saudi Pro League?

Anda biasanya bisa mendapatkan tiket dasar pertandingan Saudi Pro League dengan harga SAR50-100, yang membuatnya terjangkau bagi pelancong solo, kelompok penggemar, atau keluarga yang tergila-gila pada sepakbola.

Ajang-ajang besar, khususnya yang melibatkan tim sepakbola ternama seperti Al Hilal FC atau Al Nassr FC, memang berharga lebih mahal, terutama di area dengan pandangan terbaik.

Ada juga opsi sekunder untuk membeli tiket Saudi Pro League di Ticombo. Harga di sini bisa berfluktuasi, baik di atas maupun di bawah harga daftar sebuah tiket, tergantung pertandingan dan seberapa dekat dengan tanggal laga, dengan tiket mulai dari SAR17.

Saudi Pro League 2026/27 - Tim dan venue

Klub Stadion (lokasi) Kapasitas Al-Ittihad Club Alinma Stadium (Jeddah) 60,342 Al-Ahli SFC Alinma Stadium (Jeddah) 60,342 Al-Khaleej FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17,300 Al-Hilal SFC Kingdom Arena (Riyadh) 26,090 Al-Nassr FC Al-Awwal Park (Riyadh) 25,000 Al-Ettifaq FC Al Ettifaq Club Stadium (Dammam) 12,924 Al-Shabab FC SHG Arena (Riyadh) 13,537 Al-Riyadh SC Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) 18,063 Al-Qadsiah FC Prince Mohammed bin Fahd Stadium (Dammam) 17,300 NEOM SC King Khalid Sports City (Tabuk) 12,000 Al-Fateh SC Maydan Tamweel Al Oula (Al-Ahsa) 11,851 Al-Taawoun FC Al Taawoun Club Stadium (Buraydah) 5,624 Al-Hazem SC Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5,100 Al-Kholood Club Al Hazem Club Stadium (Ar Rass) 5,100 Al-Fayha FC Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6,843 Abha Club Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium (Abha) 20,000 Al-Faisaly Club Al Majma'a Sport City (Al-Majma'ah) 6,843 Al-Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadium (Riyadh) 18,063

Apa yang perlu diketahui tentang Saudi Pro League 2026/27?

Saudi Pro League mungkin dibentuk pada 2007, tetapi akarnya berasal dari 1950-an dan kompetisi His Majesty's League. Sembilan klub berbeda pernah menjadi juara Arab Saudi jika ditarik hingga masa-masa awal tersebut. Namun, sejak divisi teratas berganti nama menjadi Saudi Pro League, tiga tim mendominasi. Lima belas dari 18 gelar sejak 2007 jatuh ke tangan Al-Hilal (8), Al-Nassr (4), dan Al-Ittihad (3), dengan Al-Nassr mengakhiri penantian tujuh tahun untuk merebut kembali mahkota pada akhir musim 2025/26 di bawah Jorge Jesus. Ange Postecoglou kemudian mengambil alih untuk mempertahankan gelar pada 2026/27.

Kesuksesan tak terelakkan membawa popularitas dan karena itu tak mengherankan bila tiga klub tersebut, Al-Ittihad, Al-Hilal, dan Al-Nassr, bersama Al-Ahli, memiliki jumlah penonton tertinggi di liga. Bahkan, mereka menyumbang lebih dari 60% dari total kehadiran tahunan Saudi Pro League. Klub-klub itu juga cenderung menarik mayoritas bintang asing yang berkarier di Timur Tengah.

Pembelian Cristiano Ronaldo pada 2022 adalah transfer paling menonjol sepanjang masa SPL. Al-Nassr berada dalam euforia, terutama karena CR7 sebelumnya telah menolak pindah ke tetangga lokal sekaligus rival berat mereka, Al Hilal. Kedatangan Ronaldo merevolusi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan dan membuka jalan bagi banyak pemain dari liga top Eropa untuk bergabung dengan Saudi Pro League.

Dengan empat tim Saudi Pro League saat ini bermarkas di Riyadh, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab, dan Al-Riyadh, perjalanan pencinta olahraga ke ibu kota Arab Saudi sering kali berarti menyaksikan pertandingan Pro League selama liburan mereka. Dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran, dan Darwin Nunez pernah bermain, atau masih bermain, untuk Al-Hilal dan Al-Nassr, tak heran permintaan tiket sangat tinggi setiap kali klub-klub tersebut bertanding.

Klub-klub dari Riyadh mungkin pernah mendominasi sepakbola Arab Saudi pada masa lalu, tetapi Al Ittihad dari kota pesisir Laut Merah, Jeddah, tetap mampu menunjukkan eksistensinya selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu klub sepakbola terbesar di negara itu maupun di Asia secara keseluruhan. Banyak penggemar sepakbola ingin melihat mereka bermain secara langsung, terutama ketika mereka memiliki susunan pemain gemerlap yang mencakup Karim Benzema, Moussa Diaby, dan Fabinho.

Musim 2026/27 juga memiliki arti tambahan bagi sepakbola Arab Saudi secara keseluruhan, dengan liga mengambil jeda pertengahan musim yang diperpanjang dari 24 Desember 2026 hingga 7 Februari 2027 agar Arab Saudi dapat menjadi tuan rumah Piala Asia AFC 2027.