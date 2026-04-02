Capello: Para bek Italia jago menyerang, bukan bertahan!

Pelatih Italia berpengalaman, Fabio Capello, melontarkan kritik tajam terhadap performa para pemain belakang tim nasional, setelah kekalahan menyakitkan dari Bosnia dan Herzegovina melalui adu penalti, yang mengakibatkan kegagalan Azzurri lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Capello mengatakan, dalam wawancara dengan surat kabar Italia "La Gazzetta dello Sport": "Mengenai pertahanan, pada momen bersejarah ini, kami tidak memiliki bek-bek yang berkualitas tinggi."

Dia melanjutkan: "Pertahanan kami terdiri dari bek-bek yang sangat baik dalam mengoper dan mengolah bola, tetapi kurang efisien dalam penempatan posisi dan pengawasan pertahanan murni.. Kami membutuhkan bek yang lebih realistis dan mampu bertahan terlebih dahulu, bukan hanya bek yang elegan dan indah."

Mantan pelatih Real Madrid itu menambahkan: "Mereka mahir dalam maju ke depan dan bermain menyerang, tetapi mereka mengalami kesulitan lebih besar ketika harus fokus hanya pada tugas-tugas pertahanan tradisional."

Capello juga melontarkan kritik langsung kepada bek Inter Milan, Alessandro Bastoni, dengan mengatakan bahwa ia melakukan "kesalahan fatal" dalam insiden yang menyebabkan dirinya diusir saat melawan Bosnia.

Ia juga menilai bahwa Riccardo Calafiori, bintang Arsenal, termasuk di antara para bek yang cenderung mengutamakan gaya menyerang daripada ketangguhan pertahanan.