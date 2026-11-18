Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

BVB dan Bayern Munchen bisa segera bersaing merekrut bek berbakat. Ada pula kabar baik mengenai dua pemain inti. Berikut kabar dan rumor seputar Borussia Dortmund.

Kabar dan artikel lain tentang BVB:

Gara-gara Schlotterbeck! BVB dikabarkan terancam menghadapi masalah keuangan

Pascal Groß tiba-tiba menjadi "pemain terbaik di Liga Primer"

Di hadapan rekor jumlah penonton! Popp membawa BVB menang telak dalam derbi

BVB, Rumor: Bersaing dengan Bayern memperebutkan talenta top?

BVB dan Bayern Munchen dikabarkan mengincar Jordan Arnolin dari klub kasta tertinggi Portugal, Estoril Praia. Demikian laporan Foot Mercato.

Menurut laporan tersebut, pemandu bakat kedua rival Bundesliga itu telah mengamati perkembangan pemain yang baru berusia 18 tahun tersebut setelah ia menembus tim utama musim ini. Bek tengah yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan itu sejauh ini tampil dalam lima dari sepuluh pertandingan liga yang tersedia dan menunjukkan performa cukup meyakinkan, meski klubnya kini berada di dasar klasemen.

Iklan Iklan

Arnolin sudah membela timnas Portugal U-19 dan masih terikat kontrak hingga 2029. Laporan itu juga tidak menyebutkan nilai transfer yang diperlukan untuk merekrutnya. Namun, persaingan penawaran bisa terjadi dalam waktu dekat.

Topik Terkait

Selain Borussia Dortmund dan klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu, Barcelona dan Lille juga dikabarkan berminat kepada Arnolin. Pemandu bakat klub-klub tersebut antara lain mengamati sang remaja dalam laga Portugal U-19 melawan Jerman (3-2) di Estadio Carlos Osorio.

Getty Images

BVB, Kabar: Perkembangan positif Waldemar Anton dan Serhou Guirassy

BVB resmi kembali berlatih untuk mempersiapkan duel sesama Borussia melawan Gladbach pada Sabtu mendatang. Para pemain tim nasional dijadwalkan berada di lapangan latihan pada Kamis, kecuali Mathis Albert yang masih membela Amerika Serikat pada Rabu.

Iklan

Belum jelas apakah dua pemain inti yang belakangan mengalami masalah kebugaran, Waldemar Anton dan Serhou Guirassy, sudah siap tampil melawan Die Fohlen. Menurut Ruhr Nachrichten, keputusan akan diambil menjelang pertandingan. Keduanya disebut menjalani latihan secara terpisah dalam beberapa hari terakhir. Namun, BVB pada dasarnya optimistis kedua pemain itu segera bisa kembali menjalani aktivitas penuh.

Anton tidak bergabung dengan timnas Jerman karena masalah otot , sedangkan Guirassy hingga baru-baru ini masih mengalami cedera tarikan otot paha.

Iklan

Sementara itu, Carney Chukwuemeka kemungkinan kembali bermain tahun ini setelah ditarik keluar lebih awal saat melawan SV Elversberg , menurut laporan Ruhr Nachrichten. Cedera otot gelandang itu disebut tidak separah yang semula dikhawatirkan.

Getty Images

BVB, Jadwal: Pertandingan Borussia Dortmund berikutnya

Tanggal Kompetisi Pertandingan Sabtu, 21 November (pukul 15.30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Selasa, 24 November (pukul 21.00) Liga Champions Arsenal vs. Borussia Dortmund Minggu, 29 November (pukul 19.30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Rabu, 2 Desember (pukul 20.45) DFB-Pokal Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Minggu, 6 Desember (pukul 15.30) Bundesliga Schalke 04 vs. Borussia Dortmund