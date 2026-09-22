Perdebatan seputar penghargaan Ballon d'Or berubah menjadi krisis di dalam kubu timnas Prancis, setelah pernyataan Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membuka pintu spekulasi mengenai adanya ketegangan di antara kedua bintang tersebut, sebelum sosok ketiga turun tangan untuk membantu meredakan suasana dan mengakhiri perselisihan dengan cepat.

Kylian Mbappe berupaya meredakan perdebatan, dengan menegaskan tidak adanya krisis yang sesungguhnya dengan Ousmane Dembele, meskipun ada pernyataan yang saling dilontarkan di antara keduanya terkait perebutan Ballon d'Or. Bintang Real Madrid itu berkata: "Saya sudah berbicara dengannya soal topik ini, dan tidak ada ketegangan sama sekali, serta saya rasa tidak ada masalah yang sungguh-sungguh soal dirinya. Saya benar-benar tenang."

Pernyataan Mbappe sebelumnya sempat memicu reaksi luas, setelah ia berbicara tentang perbedaan perjalanan kariernya dengan Dembele, dengan menyebutkan bahwa dirinya sudah bertahun-tahun dipandang sebagai pemain yang diprediksi bakal bersinar, sementara Dembele membutuhkan waktu lebih lama akibat cedera dan berbagai keadaan yang dilaluinya.

Di sisi lain, Dembele menekankan bahwa perjalanan kariernya tidaklah mudah, dan bahwa selama tahun-tahun yang lalu ia mengandalkan kerja keras untuk mencapai puncak. Bintang Paris Saint-Germain itu mengatakan bahwa ia tidak pernah menjadi "pemain terpilih", seraya menegaskan bahwa ia bekerja terus-menerus hingga memperoleh ganjaran pada musim lalu setelah tahun yang luar biasa bersama timnya.

Ia menambahkan: "Adapun tahun ini, kita lihat saja nanti. Tidak ada tekanan, dan saya tenang." Pernyataan-pernyataan ini membuka ruang perbincangan tentang adanya sensitivitas di antara kedua pemain, terlebih Mbappe dan Dembele terikat hubungan yang kuat sejak bertahun-tahun lalu, tetapi keadaan tidak sampai pada tahap putus hubungan.

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Menurut situs "Foot Mercato" Prancis yang mengutip surat kabar "Le Parisien", Mbappe menyadari bahwa pernyataannya tidak diterima dengan baik oleh Dembele, sehingga ia berinisiatif menghubunginya untuk menjelaskan sikapnya dan meredam situasi sebelum berkembang di dalam kubu timnas Prancis.

Surat kabar "Le Parisien" menjelaskan bahwa keduanya mencapai penyelesaian secara damai, di tengah keinginan bersama untuk tidak membiarkan perselisihan seputar Ballon d'Or memengaruhi suasana timnas.

Marcus Thuram memainkan peran penting dalam meredakan suasana, karena ia turut menjadi penengah di antara kedua pemain melalui grup di aplikasi "WhatsApp" yang beranggotakan tiga orang, yakni Mbappe, Dembele, dan Thuram.

Dengan demikian, ketegangan berakhir dengan cepat, sehingga kedua pemain menutup lembaran perdebatan untuk sementara, dan berfokus pada tugas mereka bersama timnas Prancis, jauh dari perseteruan Ballon d'Or yang menjadi percikan pertama perselisihan.

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