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Hasil imbang yang dramatis melawan Arsenal bukan sekadar laga sengit yang menambah satu poin ke koleksi Manchester City. Pertandingan itu juga menjadi momen baru untuk menyorot talenta muda Maroko, Ayoub Bouaddi, yang mencuri perhatian lewat penampilannya di salah satu laga terberat Liga Primer Inggris dan menuai pujian luas dari pelatihnya serta rekan setimnya, Elliot Anderson.

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Saat Bouaddi mengungkapkan kebahagiaannya berada di Manchester City, Enzo Maresca tidak ragu memuji kemampuan teknik dan kepribadiannya di luar lapangan. Sementara itu, Anderson menyoroti peran pemain internasional Maroko tersebut dalam menciptakan keseimbangan di lini tengah pada laga yang berakhir imbang 2-2 melawan Arsenal.

Pemain internasional Maroko Ayoub Bouaddi mengaku sangat senang dengan suasana yang ia rasakan di Manchester City dan menegaskan keinginannya untuk memberikan segalanya bagi klub, setelah tampil impresif melawan Arsenal dalam laga besar pekan ini di Liga Primer Inggris.

Bouaddi berbicara tentang beratnya pertandingan tersebut. Menurutnya, laga itu menuntut kerja fisik dan konsentrasi yang tinggi, tetapi ia menikmati bermain dalam pertandingan sengit semacam ini, yang menjadi tantangan penting bagi para pemain.

Pemain asal Maroko itu mengatakan dalam pernyataan yang dikutip laman "El Botola": "Itu pertandingan yang sulit, dan menuntut kami mengerahkan upaya besar serta berkonsentrasi penuh, tetapi saya menikmatinya. Kami ingin bermain di pertandingan-pertandingan terbesar."

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Talenta muda Maroko Ayoub Bouaddi juga tidak menyembunyikan rasa nyamannya di klub. Ia memuji dukungan yang ia terima dari rekan-rekan setim dan staf pelatih, yang membantunya beradaptasi dan menampilkan performa terbaiknya.

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Ia menambahkan: "Saya merasa sangat nyaman di Manchester City. Semua rekan setim sangat membantu saya dan memperlakukan saya dengan luar biasa, staf pelatihnya juga sangat bagus. Saya senang berada di sini, dan saya ingin memberikan segalanya untuk klub ini."

Terkait polemik keputusan wasit dalam laga melawan Arsenal, Bouaddi memilih tidak memberikan penilaian sebelum melihat tayangan ulang. Ia menegaskan bahwa para pemain tidak memiliki pengaruh atas keputusan wasit.

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Ia menjelaskan: "Saya belum melihatnya. Saya akan melihatnya nanti. Namun, itu adalah keputusan wasit, dan kami tidak punya pengaruh apa pun terhadapnya. Kami hanya bisa berharap keputusan berpihak kepada kami di pertandingan-pertandingan berikutnya."

Maresca terpukau dengan Bouaddi: Ya Tuhan, dia sangat bagus!

Di sisi lain, Enzo Maresca tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap penampilan Ayoub Bouaddi. Ia memberikan pujian istimewa kepada pemain Maroko itu, tidak hanya soal kemampuan tekniknya, tetapi juga kepribadian dan perilakunya di luar lapangan hijau.

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Pelatih asal Italia itu membuka komentarnya tentang talenta Maroko tersebut dengan ungkapan yang mencerminkan betapa terpukaunya ia terhadap kemampuannya: "Ya Tuhan! Dia bagus, sangat bagus."

Pujian Maresca datang setelah Bouaddi tampil gemilang melawan Arsenal dan meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan berdasarkan pilihan suporter Manchester City, sebuah penegasan baru atas pengaruh yang ia berikan dalam laga tersebut.

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Namun, yang menarik dari pernyataan pelatih asal Italia itu adalah ia tidak hanya berfokus pada aspek sepak bola, tetapi juga membicarakan sifat-sifat pribadi sang pemain. Menurutnya, kerendahan hati dan kebaikan Bouaddi menjadi sisi istimewa dari kepribadiannya.

Maresca mengatakan: "Hal terbaik darinya adalah kebaikan dan kerendahan hatinya." Ia menambahkan sambil memuji kedisiplinan pemain muda itu dan caranya menjalani kehidupan sehari-hari: "Dia tidak sibuk dengan ponselnya sepanjang waktu seperti kebanyakan anak muda."

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Anderson ungkap rahasia keseimbangan dan puji kualitas Bouaddi

Sementara itu, Elliot Anderson turut memuji penampilan pemain internasional Maroko tersebut. Ia berbicara tentang kemampuan teknik yang dimiliki Bouaddi dan menegaskan bahwa kehadirannya membantu tim mendapatkan keseimbangan yang lebih besar di lini tengah.

Anderson mengaitkan penampilan kolektif tim yang baik dengan pembagian peran di lini tengah. Ia menjelaskan bahwa penggunaan duet gelandang bertahan memberi tim kekuatan tambahan dalam duel dan tugas-tugas bertahan.

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Ia mengatakan: "Saya rasa semuanya terlihat sedikit lebih seimbang. Hari ini kami memakai dua gelandang bertahan, sehingga lini tengah terlihat lebih seimbang, dan itu menjadi bantuan tambahan dalam duel dan semacamnya."

Anderson kemudian memuji sisi teknik Bouaddi, khususnya kualitasnya yang tinggi dalam mengolah bola, sebelum mengapresiasi kerja keras seluruh pemain sepanjang pertandingan.

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Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Dia pemain yang memiliki kualitas tinggi dalam mengolah bola, dan saya rasa semua orang tampil kuat hari ini dan menunjukkan level yang sesungguhnya."

Dengan demikian, Bouaddi meninggalkan laga melawan Arsenal dengan keuntungan yang melampaui hasil imbang, setelah mendapat pujian dari pelatih dan rekan setimnya, di saat ia terus memperkokoh posisinya berkat kemampuan teknik dan kepribadiannya yang tenang.