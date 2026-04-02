Bosnia mengambil keputusan mengejutkan beberapa jam setelah Italia tersingkir

Asosiasi Sepak Bola Bosnia mengumumkan keputusan mengejutkan setelah lolos ke Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Italia.

Bosnia mengalahkan Italia melalui adu penalti dengan skor 4-1, setelah imbang 1-1, di Stadion Bilino Polje, untuk memastikan tempatnya di Piala Dunia di Amerika Utara musim panas ini.

Kualifikasi ini menandai penampilan pertama Bosnia di putaran final sejak tahun 2014.

Ketua Federasi Sepak Bola Bosnia, Veko Zelkovic, mengumumkan bahwa stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan tersebut akan dibongkar sebagai bagian dari komitmen negara untuk melangkah maju setelah Piala Dunia kali ini.

Dalam pernyataan yang dimuat surat kabar "The Sun", ia mengatakan: "Dulu kami mengalami masalah, dan tidak memanfaatkan keuntungan finansial dengan baik, dan kami tidak akan mengulangi kesalahan ini."

Dia melanjutkan: "Kami telah menyusun rencana serius yang tidak akan saya bahas di sini. Saya hanya akan mengungkapkan pembangunan stadion nasional... Stadion saat ini di Zenica akan dibongkar dan akan dibangun stadion baru dengan kapasitas 18.000 kursi, sesuai dengan semua standar FIFA dan UEFA. Ini adalah sesuatu yang akan bertahan untuk generasi mendatang."

Stadion Bilino Polje, yang berkapasitas 15.600 penonton, telah digunakan sejak tahun 1972.

Dipimpin oleh Edin Džeko yang berusia 40 tahun, Bosnia memastikan tempatnya di grup yang berisi Kanada, Qatar, dan Swiss.

