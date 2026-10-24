Pelatih berkebangsaan Belanda, Marino Pusic, direktur teknik tim Al Ahli Saudi, memutuskan untuk memberi seorang pemain baru kesempatan tampil perdana dalam laga melawan Al Gharafa Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Al Ahli akan menjamu Al Gharafa, lusa pada hari Senin, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan ketiga fase liga turnamen Asia tersebut.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebut bahwa daftar pemain Al Ahli untuk pertandingan tersebut akan diperkuat kehadiran bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, untuk pertama kalinya pada musim ini.

Kinteh bergabung dengan Al Ahli pada bursa transfer musim panas lalu, datang dari klub Norwegia, Tromso, dengan kontrak berdurasi 5 tahun ke depan, tetapi ia belum masuk dalam daftar pemain satu pun pertandingan sejak saat itu.

Pertandingan berikutnya AHL AFC Champions League Elite 13.00 ALG

Sejak kedatangannya, bek asal Gambia itu mengalami cedera robek pada otot bagian depan, yang terjadi selama pemusatan latihan tim di luar negeri sebelum awal musim, dan hal itu menyebabkannya tersingkir dari perhitungan pelatih asal Belanda tersebut.

Pemain berusia 19 tahun itu kini telah siap untuk hadir bersama "Al Raqi" dalam periode mendatang, setelah pulih dari cedera yang dialaminya.

Kehadiran Kinteh akan menjadi tambahan besar bagi Al Ahli di sektor pertahanan, terutama di tengah absennya sejumlah pemain yang dialami tim dari waktu ke waktu, yang korban terakhirnya adalah bek asal Turki, Merih Demiral.

Al Ahli menjalani laga melawan Al Gharafa dengan menempati peringkat kelima di Grup Barat turnamen Asia tersebut dengan koleksi 4 poin, hasil dari satu kemenangan dan satu hasil imbang, tertinggal dua poin di belakang 4 tim yang berbagi puncak klasemen.