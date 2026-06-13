Yassine Bounou, kiper Al-Hilal (Arab Saudi) dan tim nasional Maroko, menunjukkan keberanian yang luar biasa menjelang laga melawan Brasil pada Minggu pagi, dalam pertandingan babak penyisihan grup pertama Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko berada di Grup C yang juga dihuni oleh Brasil, Haiti, dan Skotlandia, dan bertekad untuk mengulangi keajaiban edisi sebelumnya ketika mereka berhasil mencapai babak semifinal.

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Bono mengatakan dalam pernyataannya kepada media: "Kami datang ke Piala Dunia untuk menikmati dan memberikan yang terbaik, kami tidak takut pada tim mana pun, dan kami akan bermain melawan Brasil dengan karakter kami, karena kami ingin menang dan melaju ke babak selanjutnya."

Dia menambahkan: "Kami telah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini, dan kami memiliki kemampuan untuk meraih kemenangan. Kami adalah tim besar, dan kami memiliki pemain-pemain hebat di semua posisi."

Mengenai cuaca yang sulit di Amerika, kiper Al-Hilal itu berkata: "Tim-tim Afrika sudah terbiasa dengan hal itu, ini adalah hal yang wajar bagi kami, dan kami bisa bermain dalam kondisi apa pun."

Dia menyimpulkan: "Kami sudah berada di sini selama seminggu, dan semua pemain sudah terbiasa dengan suasananya, dan tujuan kami adalah menampilkan performa yang bagus di Piala Dunia."