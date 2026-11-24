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Bodø/Glimt vs LASK: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 12.45 Aspmyra Stadion

Bodø/Glimt menjamu wakil Austria, LASK, di Liga Champions. Pertandingan digelar di Stadion Aspmyra, Bodø.

Tim Norwegia itu menghadapi laga ini dengan perasaan campur aduk. Dalam pertandingan terakhirnya di Eliteserien, tim asuhan Kjetil Knutsen menang 4-2 di kandang Molde setelah sebelumnya meraih kemenangan 2-0 di Tromsø.

Di Liga Champions, Glimt terakhir kali bermain imbang 0-0 melawan Lille. Mereka saat ini berada di peringkat ke-25 fase liga dan membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi.

Sebaliknya, LASK bertandang ke Norwegia utara dengan penuh percaya diri. Tim asuhan Dietmar Kühbauer memenangi lima pertandingan kompetitif terakhir, termasuk kemenangan 4-0 atas Slovan Bratislava di Liga Champions.

Akhir pekan lalu, LASK menang 2-1 atas Hartberg di Bundesliga Austria. Klub tersebut berada di peringkat ke-16 klasemen Liga Champions.

Situasinya jelas: Glimt ingin melanjutkan hasil positif di kandang, sementara LASK bertekad meneruskan rentetan kemenangannya. Berikut informasi untuk menyaksikan pertandingan ini.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi dengan Bodø/Glimt dan LASK?

Bodø/Glimt mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Mereka terakhir kali menang 4-2 di kandang Molde pada 20 November. Sebelumnya, mereka meraih kemenangan 3-2 atas Viking dan bermain imbang 0-0 melawan Lille di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan terjadi saat mereka takluk 0-1 dari Vålerenga. Secara keseluruhan, Glimt mencetak sembilan gol dan kebobolan lima gol.

LASK memenangi kelima pertandingan terakhirnya. Terakhir, klub tersebut menang 2-1 atas Hartberg pada 21 November. Hasil lainnya mencakup kemenangan 4-2 di kandang Ried, 4-0 atas Slovan Bratislava, dan 5-4 atas Ried di ajang piala. Mereka mencetak 17 gol dan kebobolan delapan gol.

Bodø/Glimt vs LASK: Susunan pemain

Bodø/Glimt vs LASK: Performa

Bodø/Glimt vs LASK: Rekor pertemuan

Bodø/Glimt vs LASK: Klasemen