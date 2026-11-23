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Bodø/Glimt vs. LASK: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 12.45 Aspmyra Stadion

Bodø/Glimt menjamu wakil Austria, LASK, di Liga Champions. Pertandingan berlangsung di Stadion Aspmyra, Bodø.

Tim asal Norwegia itu menatap laga ini dengan perasaan campur aduk. Terakhir, tim asuhan Kjetil Knutsen menang 4-2 di kandang Molde dalam ajang Eliteserien, setelah sebelumnya menang 2-0 di Tromsø.

Di Liga Champions, Glimt terakhir bermain imbang 0-0 melawan Lille. Tim ini saat ini berada di peringkat ke-25 fase liga dan membutuhkan poin untuk memperbaiki posisinya.

Sebaliknya, LASK bertandang ke Norwegia utara dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Dietmar Kühbauer memenangi lima pertandingan kompetitif terakhirnya, termasuk kemenangan 4-0 atas Slovan Bratislava di Liga Champions.

Akhir pekan lalu, LASK menang 2-1 atas Hartberg di Bundesliga Austria. Klub ini menempati peringkat ke-16 klasemen Liga Champions.

Situasinya jelas: Glimt ingin melanjutkan hasil positif di kandang, sementara LASK berupaya meneruskan rentetan kemenangannya. Berikut informasi tentang cara menyaksikan pertandingan ini.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Bodø/Glimt dan LASK?

Bodø/Glimt mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Terakhir, mereka menang 4-2 di kandang Molde pada 20 November. Sebelumnya, mereka menang 3-2 atas Viking dan bermain imbang 0-0 melawan Lille di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan terjadi saat mereka takluk 0-1 dari Vålerenga. Secara keseluruhan, Glimt mencetak sembilan gol dan kebobolan lima kali.

LASK memenangi kelima pertandingan terakhirnya. Terakhir, klub ini mengalahkan Hartberg 2-1 pada 21 November. Hasil lainnya mencakup kemenangan 4-2 di kandang Ried, 4-0 atas Slovan Bratislava, dan 5-4 atas Ried di ajang piala. Mereka mencetak 17 gol dan kebobolan delapan kali.

Bodø/Glimt vs. LASK: Susunan pemain

Bodø/Glimt vs. LASK: Performa

Bodø/Glimt vs. LASK: Rekor pertemuan langsung

Bodø/Glimt vs. LASK: Klasemen