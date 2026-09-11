Peristiwa dalam laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina masih menyisakan cerita, setelah pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnas Spanyol (1-0) itu diwarnai bentrokan antara para pemain kedua tim usai peluit panjang dibunyikan.

Fabian Ruiz, juara dunia bersama Spanyol, berbicara mengenai peristiwa tersebut dalam wawancara dengan surat kabar "The Athletic", mengkritik adegan yang melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim, serta menegaskan bahwa apa yang terjadi tidak mencerminkan citra yang seharusnya ditampilkan oleh sepak bola, terutama di hadapan anak-anak.

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Gelandang Paris Saint-Germain itu mengatakan: "Ini adegan yang dilihat semua orang dan tak seorang pun suka melihatnya. Ada anak-anak kecil yang menonton sepak bola, dan kita tidak boleh menyuguhkan hal ini sebagai contoh bagi mereka."

Ia melanjutkan: "Kita harus tahu bagaimana menang dan tahu bagaimana kalah. Tidak ada yang suka kalah, tetapi itu adalah momen yang disayangkan di sebuah final Piala Dunia," seraya mengisyaratkan bahwa para pemain Argentina-lah penyebab bentrokan tersebut sebagai reaksi atas kekalahan.

Ruiz menambahkan: "Kami selalu berusaha memberikan teladan yang baik karena semua orang menonton sepak bola, dari yang termuda hingga yang tertua. Itu adalah momen yang tidak dinikmati siapa pun, tetapi saya berharap hal itu dilupakan, dan yang tersimpan dalam ingatan adalah perayaan kami yang tak terlupakan."

Peristiwa setelah laga final itu melibatkan sejumlah pemain Argentina, di antaranya Leandro Paredes, yang menjadi salah satu tokoh utama dalam bentrokan tersebut, di samping Nahuel Molina, sementara Roberto Ayala, salah seorang anggota staf teknis timnas Argentina, turut terlibat dalam kekerasan terhadap para pemain Spanyol.

Federasi Sepak Bola Internasional menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pihak yang terlibat, di mana Paredes dikenai larangan bermain selama 10 pertandingan, sementara Molina dilarang bermain 7 pertandingan, sedangkan Ayala mendapat hukuman larangan bermain 3 pertandingan, setelah ikut dalam bentrokan dan menyerang Dani Olmo, bintang Spanyol.

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