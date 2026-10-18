Bintang Prancis terdahulu: Mbappe belum mencapai level Messi dan Cristiano, pemain Barcelona terbaik di posisinya

Steven Nzonzi, gelandang Sevilla dan mantan pemain timnas Prancis, berbicara soal level rekan-rekan senegaranya Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, dan Aurelien Tchouameni. Ia juga memuji pemain Spanyol Rodri, bintang Barcelona, dengan menyebutnya sebagai gelandang terbaik di dunia saat ini.

Nzonzi, yang kini melanjutkan kariernya bersama Dunkerque di Divisi Dua Prancis, berkata soal mantan rekan setimnya di Rennes, Camavinga: "Dia sedang menuju pemulihan level terbaiknya, berkat kepercayaan yang diberikan Zidane kepadanya di timnas."

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Ia melanjutkan: "Yang aneh adalah penurunan yang dia alami di Madrid, karena dia pemain kelas atas. Saya melihatnya dari dekat dalam waktu yang lama, dan saya tahu apa yang mampu dia berikan. Saya kira cedera-cedera menghentikan kemajuannya, tetapi dia baru berusia 23 tahun, dan saya melihat dia masih bisa menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa... jika dia percaya pada dirinya sendiri serta mendapatkan kepercayaan dan kestabilan."

Soal perbandingan antara Rodri dan Tchouameni, Nzonzi berkata dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "AS"Spanyol: "Saya tidak terlalu suka perbandingan, keduanya luar biasa. Rodri sangat cerdas, istimewa di semua aspek, dan menguasai lini tengah seperti yang hanya bisa dilakukan sedikit pemain, tetapi Tchouameni juga pemain kelas atas. Saya kira Rodri adalah gelandang terbaik di dunia saat ini."

Mengenai Mbappe, mantan bintang Roma itu berkata: "Saya kira dia yang terbaik di dunia saat ini. Meski ia kekurangan beberapa gelar, apa yang ia raih di level individu sangat mengesankan. Saya melihat prediksi-prediksi menyebut persaingan yang sangat ketat di antara para kandidat, tetapi saya yakin Ballon d'Or berikutnya seharusnya menjadi miliknya."

Ia menambahkan: "Ada pemain-pemain yang memenangi gelar, tetapi saya kira tidak ada seorang pun di dunia yang menyamainya sebagai pesepakbola. Saya menghormati pendapat semua orang, tetapi ini pendapat saya. Ballon d'Or harus diberikan kepada pemain terbaik, atau kepada orang yang memberikan lebih banyak, dan saya kira tidak ada yang seperti Kylian."

Mbappe, Messi, dan Cristiano

Mengenai kemungkinan Mbappe mencapai status Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, ia berkata: "Dia sedang menuju ke sana, tetapi belum mencapai status itu. Mereka berdua adalah legenda sejati, memenangi segalanya baik di level individu maupun kolektif, dan Mbappe masih punya jalan panjang untuk membuktikan banyak hal. Waktu yang akan menjawabnya."

Soal apakah Michael Olise dan Lamine Yamal adalah yang terbaik di posisi mereka di level dunia, Nzonzi menjawab: "Ya, saya sangat yakin begitu. Mereka adalah dua winger terbaik di dunia, keduanya punya status bintang dan pengaruh besar, selain menjadi pemain yang menyenangkan untuk ditonton. Saya kira mereka berada di level yang sama saat ini."

Mengenai masa depannya setelah pensiun, ia berkata: "Saya sudah dekat dengan mendapatkan lisensi kepelatihan Eropa kategori pertama, dan saya akan mencoba mengetahui apakah saya bisa membangun masa depan di bidang kepelatihan. Para pemain yang mengisi posisi saya memiliki lebih banyak pilihan, berkat visi permainan yang mereka peroleh selama bertahun-tahun berada di lapangan."



