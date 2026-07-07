Bintang di Zodiak Libra... Bagaimana Messi mengubah mimpi buruk menjadi malam bersejarah saat melawan Mesir?

Sekali lagi, bintang Argentina Lionel Messi tampil gemilang dan memimpin negaranya meraih comeback bersejarah atas tim nasional Mesir, sekaligus mengantarkan juara dunia itu melaju ke perempat final dan melanjutkan upaya mempertahankan gelar dengan sukses, pada Selasa malam ini.

Mesir nyaris menciptakan kejutan besar dengan mengalahkan juara dunia, setelah unggul dua gol tanpa balas melalui Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico hingga menit ke-79, sebelum Messi memimpin comeback Argentina yang menentukan hasil pertandingan dengan skor (3-2), berkat gol-gol dari Cristian Romero dan Enzo Fernández, serta Messi sendiri.

Sekali lagi, Messi menjadi pemimpin yang menginspirasi Argentina dalam pertandingan tersebut, meskipun ia mengalami pukulan psikologis yang sangat besar di awal pertandingan ketika ia gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-21 setelah kiper Mesir, Mustafa Shubair, tampil gemilang dalam menahannya.

Messi tidak terpengaruh oleh kejadian tersebut, dan hal itu terlihat beberapa menit kemudian saat ia melepaskan tendangan bebas yang luar biasa yang membentur tiang gawang, yang menjadi semacam peringatan tentang apa yang akan dilakukannya di babak kedua untuk menjaga impian negaranya meraih gelar juara dunia untuk keempat kalinya.

Awal kebangkitannya ditandai dengan umpan silang yang luar biasa pada menit ke-79, yang disusul oleh sundulan keras dari Romero, yang tidak dapat dihalau oleh Shubair.

Hanya empat menit kemudian, Messi menyambar bola yang melambung di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras yang menyentuh ujung jari Shubair sebelum bersarang di gawang, sementara Fernández mengakhiri impian tim Mesir dengan mencetak gol ketiga pada masa tambahan waktu.

Messi menegaskan kehadirannya yang dominan di Piala Dunia kali ini, di mana ia selalu mencetak gol di setiap pertandingan, dengan mencatatkan hat-trick melawan Aljazair, dua gol melawan Austria, serta masing-masing satu gol melawan Yordania, Cape Verde, dan Mesir.

Penampilan kuat Messi dalam pertandingan hari ini tidak hanya terbatas pada mencetak gol dan memberikan assist, tetapi jejaknya juga terlihat dalam berbagai statistik lainnya, di mana ia melepaskan 5 tembakan, termasuk 2 tembakan tepat sasaran, serta satu tembakan yang membentur tiang gawang seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain menciptakan gol, umpan-umpannya juga sangat menonjol, di mana ia menciptakan dua peluang besar dan mengirimkan 12 umpan silang, empat di antaranya akurat, serta melakukan 51 operan, 42 di antaranya akurat, dan 43 operan di setengah lapangan Mesir, 35 di antaranya akurat.

Secara keseluruhan, Messi menyentuh bola sebanyak 91 kali dan berhasil melakukan 5 dribel dari 7 percobaan, mendapatkan dua pelanggaran, serta kehilangan penguasaan bola sebanyak 27 kali.

Berkat angka-angka tersebut, Argentina melanjutkan perjalanannya di turnamen ini dan akan menunggu pemenang dari pertandingan Kolombia melawan Swiss, dengan menaruh harapan pada kapten Messi untuk terus menampilkan performa memukau demi melaju sejauh mungkin.