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Bayern Munich kembali menerima pukulan di skuadnya. Pada Minggu (hari ini), klub mengumumkan bahwa pemain asal Austria, Konrad Laimer, mengalami cedera pergelangan kaki kanan yang memerlukan tindakan operasi setelah tampil dalam laga melawan Hamburg yang berakhir imbang tanpa gol di Bundesliga, Sabtu kemarin.

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Dalam sebuah pernyataan resmi, klub Bavaria itu menjelaskan bahwa Laimer mengalami cedera berupa dislokasi pada salah satu tendon pergelangan kaki kanan dan akan menjalani operasi. Ia pun harus absen dari lapangan hingga pemberitahuan lebih lanjut, tanpa ada kepastian resmi kapan ia akan kembali berlatih dan bertanding.

Sementara itu, surat kabar Jerman "Bild" melaporkan bahwa masa absen sang pemain bisa mencapai 3 bulan, bahkan berpotensi lebih lama. Jika perkiraan tersebut terbukti benar, ia akan melewatkan sebagian besar musim.

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Laimer masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52 saat melawan Hamburg, sebelum meninggalkan lapangan karena cedera pada menit ke-87 setelah kakinya terkena tekel.

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Keluarnya Laimer memicu kekhawatiran staf kepelatihan yang dipimpin Vincent Kompany. Usai pertandingan, Kompany mengisyaratkan bahwa cedera tersebut tidak terlihat menggembirakan, seraya menjelaskan bahwa sang pemain tidak mampu melanjutkan permainan maupun berjalan secara normal.

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Pelatih asal Belgia itu mengatakan: "Ini tidak terlihat bagus. Biasanya Anda bisa mengatasi cedera seperti ini dan terus bermain, tetapi dia (Laimer) tidak bisa. Jadi, ini bukan pertanda baik. Namun, sejauh ini kami belum mengeluh, dan kami tidak akan mulai melakukannya sekarang. Ambisi kami tetap sama."

Di sisi lain, Kompany mengungkapkan bahwa penggantian pemain muda Lennart Karl tidak disebabkan oleh cedera. Ia membantah sang pemain mengalami masalah fisik dengan mengatakan: "Lennart tidak cedera. Rencananya sejak awal memang agar dia tidak kembali bermain penuh 90 menit hari ini. Kita tidak boleh lupa bahwa pemain ini masih berusia 18 tahun."

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Musibah Bayern Munich Datang Bertubi-tubi

Cedera Laimer datang pada waktu yang sangat sulit bagi Bayern, yang sudah lebih dulu dihantui absennya sejumlah pemain penting.

Sang juara bertahan Bundesliga kehilangan jasa beberapa pemainnya, di antaranya kiper Manuel Neuer, penyerang Harry Kane, dan Jamal Musiala, ditambah sejumlah nama lain. Kondisi ini semakin mempersulit pilihan Kompany dalam periode mendatang.

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Absennya Laimer menjadi kehilangan besar bagi tim mengingat kemampuannya mengisi lebih dari satu posisi. Pelatih asal Belgia itu mengandalkannya sebagai pilihan utama di posisi bek kanan, meski posisi aslinya adalah gelandang bertahan.

Pemain asal Austria itu bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas 2023 dari Leipzig dengan status bebas transfer, setelah menghabiskan enam musim bersama klub tersebut.

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Bersama Leipzig, Laimer tampil dalam 190 pertandingan resmi dan mencetak 15 gol, serta meraih dua gelar DFB-Pokal, yakni pada 2022 dan 2023.

Sejak pindah ke Munich, Laimer menjadi salah satu elemen penting dalam skuad berkat fleksibilitas taktis dan kemampuannya menjalankan lebih dari satu peran. Klub kemudian memperpanjang kontraknya hingga 2029, sebagai penegasan atas pentingnya peran sang pemain dalam proyek raksasa Bavaria tersebut.

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Cedera terbaru ini menghadirkan tantangan tambahan bagi Bayern, terlebih Laimer merupakan salah satu solusi yang diandalkan Kompany untuk menambal kekosongan di beberapa posisi. Kini, klub menantikan perkembangan pemulihan sang pemain pascaoperasi dengan harapan ia dapat kembali secepat mungkin.