Bintang Al-Hilal dan 3 pemain Arab... 5 pemain terburuk di Piala Dunia 2026

Laporan statistik mengungkap 5 pemain terburuk di Piala Dunia 2026 sejauh ini, seiring dimulainya putaran ketiga babak penyisihan grup.

Babak ketiga fase grup Piala Dunia 2026 dimulai dengan dua pertandingan, yaitu Qatar melawan Bosnia dan Kanada melawan Swiss.

Seiring dimulainya putaran ketiga, situs "WhoScored" mengungkapkan bahwa Fernando Muslera, kiper timnas Uruguay, adalah pemain dengan penilaian terendah dalam dua putaran pertama, di antara para pemain yang telah tampil dalam dua pertandingan, dengan skor total 5,11 dari 10 poin untuk kedua pertandingan tersebut.

Posisi kedua ditempati oleh pemain Senegal, Kalidou Koulibaly, bek Al-Hilal, yang memperoleh penilaian 5,15, diikuti oleh pemain Irak, Zaid Tahseen, yang mendapat penilaian 5,18 pada dua putaran pertama Piala Dunia.

Sedangkan peringkat keempat dan kelima diraih oleh dua pemain Tunisia, yaitu Elias Skhiri dengan penilaian 5,22, dan Ismail Gharbi dengan penilaian 5,37.