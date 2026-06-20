Berkat gol indah terbaru Saibari, Maroko melangkah besar menuju babak berikutnya

Maroko telah mengambil langkah besar menuju babak gugur Piala Dunia berkat kemenangan tipis atas Skotlandia. Ismael Saibari langsung menjadi pahlawan pertandingan hanya dalam waktu 71 detik berkat gol indahnya. Tim asuhan pelatih kepala Mohamed Ouahbi kemudian berhasil mempertahankan keunggulan di Boston dan, berkat kemenangan 1-0 ini, kini mengoleksi empat poin di Grup C, sehingga lolos ke babak berikutnya hampir pasti.

Pertandingan baru saja dimulai ketika Maroko langsung mencetak gol. Saibari mendapat ruang di sisi kanan kotak penalti untuk melepaskan tembakan dan melihat tendangannya dari sudut yang sulit melesat indah melewati kiper Angus Gunn. Akibatnya, Skotlandia nyaris langsung menghadapi malam yang sulit.

Keunggulan awal tersebut jelas memberikan kepercayaan diri bagi Maroko. Meskipun Skotlandia berusaha membalas melalui beberapa serangan yang dipimpin Che Adams dan John McGinn, pertahanan Maroko dengan mudah menahan serangan tersebut. Tim asal Afrika Utara itu pun tetap berbahaya setiap kali mendapat ruang untuk menyerang.

Pada menit kesebelas, Maroko nyaris mencetak gol kedua. Sekali lagi, Saibari terlibat dalam situasi berbahaya di kotak penalti, di mana barisan pertahanan Skotlandia kesulitan mengendalikan situasi. Tak lama kemudian, Gunn harus melakukan penyelamatan atas upaya Achraf Hakimi, yang sepanjang pertandingan dicemooh oleh penonton Skotlandia terkait kasus pemerkosaan.

Di sisa babak pertama, Maroko tetap tampil lebih dominan. Hakimi menciptakan ancaman lewat serangannya yang agresif, sementara Neil El Aynaoui juga nyaris mencetak gol menjadi 0-2 melalui tendangan yang melambung di atas gawang. Skotlandia nyaris tidak menciptakan peluang yang matang dan kesulitan keluar dari tekanan Maroko.

Menjelang akhir babak pertama, Skotlandia sedikit lebih banyak menguasai bola dan mendapat beberapa tendangan bebas di sekitar kotak penalti. Namun, hal itu tidak menimbulkan ancaman yang nyata. Peluang terbaik dimiliki oleh McGinn, tetapi upayanya meleset jauh dari gawang Bono. Akibatnya, Maroko memasuki ruang ganti dengan keunggulan 0-1 yang pantas.

Tak lama setelah babak kedua dimulai, Skotlandia menuntut tendangan penalti setelah McGinn terjatuh di dalam kotak penalti. Namun, wasit tidak melihat adanya pelanggaran di situ. Maroko kemudian terus mempertahankan pertahanan yang kompak dan hampir tidak memberikan ruang, sementara Skotlandia mencoba memaksakan serangan akhir melalui pergantian pemain.

Dengan masuknya pemain yang lincah dalam menggiring bola seperti Ben Gannon-Doak, Skotlandia semakin meningkatkan tekanan di menit-menit akhir. Namun, peluang besar tetap tidak muncul melawan Maroko yang disiplin, yang menyelesaikan pertandingan dengan matang. Lyndon Dykes memang mendapat peluang sundulan dari tendangan sudut pada menit ke-86, tetapi tidak mampu menyundul bola dengan baik. Dengan demikian, Maroko berhasil mengamankan kemenangan.