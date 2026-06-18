Berkat gol-gol penentu, Swiss hampir pasti lolos ke babak gugur Piala Dunia

Swiss telah meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia ini. Mereka menang 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina di Los Angeles, berkat gol-gol dari Johan Manzambi (dua kali), Rubén Vargas, dan Granit Xhaka. Ermin Mahmic mencetak satu gol balasan. Bosnia dan Herzegovina bahkan harus menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain, akibat kartu merah yang diterima Tarik Muharemovic.

Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 pada pertandingan pertama mereka di Piala Dunia ini. Swiss melawan Qatar, sementara Bosnia dan Herzegovina melawan Kanada. Berbeda dengan pertandingan terakhir tersebut, pemain PSV Esmir Bajraktarevic harus puas duduk di bangku cadangan saat menghadapi Swiss pada Kamis lalu. Sebaliknya, Edin Dzeko (40) justru mendapat tempat di starting line-up.

Pada babak pertama yang kurang memuaskan, Swiss tampil lebih dominan sebagian besar waktu. Dan Ndoye dua kali menciptakan ancaman, dengan satu tembakan yang membentur jaring samping dan satu upaya yang mengarah langsung ke kiper Nikola Vasilj. Kemudian, Remo Freuler melepaskan tembakan dari jarak jauh yang melebar tipis.

Seiring berjalannya babak pertama, Bosnia dan Herzegovina juga mulai sedikit lebih mengancam. Namun, hal itu tidak menghasilkan peluang besar yang nyata.

Di babak kedua pun, peluang tetap jarang terjadi. Ndoye sempat membuat kegemparan dengan tendangan salto spektakuler, yang berhasil diselamatkan dengan gemilang oleh Vasilj. Di sisi lain lapangan, Gregor Kobel melakukan penyelamatan atas tendangan Amar Dedic.

Berharap ada perubahan, Murat Yakin, pelatih timnas Swiss, memutuskan untuk memasukkan Manzambi dan Vargas, antara lain, pada menit ke-20. Dan justru kedua pemain itulah yang mencetak tiga gol: Manzambi menyambar bola pantul langsung dari udara (1-0) dan menyundul umpan silang rendah dari Vargas ke gawang (3-0), sementara Vargas sendiri mencetak gol ke-2 ke sudut jauh.

Di sela-sela gol-gol tersebut, Muharemovic mendapat kartu merah langsung karena menjatuhkan Breel Embolo yang sedang menerobos pertahanan. Mahmic membalas dengan mencetak gol indah dari bola pantul (3-1), namun setelah pelanggaran yang dilakukan Amar Memic terhadap Djibril Sow, Xhaka mencetak gol dari tendangan penalti untuk skor akhir 4-1.

Berkat kemenangan ini, Swiss memimpin Grup B dengan empat poin, sementara Bosnia dan Herzegovina berada di posisi terakhir dengan satu poin. Pada malam Kamis hingga Jumat, Kanada dan Qatar akan saling berhadapan.