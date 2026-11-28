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Jude Bellingham mencatatkan pencapaian bersejarah dengan seragam Real Madrid setelah menjalani pertandingan ke-159 bersama tim di semua kompetisi saat menghadapi Deportivo Alavés di Stadion Santiago Bernabéu, Sabtu (hari ini), dalam lanjutan pekan ke-14 LaLiga.

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Gelandang tersebut menyamai catatan rekan senegaranya, David Beckham, di puncak daftar pemain Inggris dengan penampilan terbanyak bersama Real Madrid, menurut lembaga statistik "Opta".

Perjalanan Bellingham bersama Los Blancos dimulai pada musim panas 2023, ketika ia pindah ke ibu kota Spanyol dari klub Jerman, Borussia Dortmund.

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Pemain internasional Inggris itu sejauh ini telah meraih lima gelar bersama Real Madrid, yaitu Liga Champions, Piala Dunia Antarklub, Piala Super Eropa, LaLiga, dan Piala Super Spanyol.

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Sementara itu, David Beckham, yang mengenakan seragam Real Madrid pada 2003 hingga 2007, menjalani 159 pertandingan resmi bersama klub dan mencetak 20 gol.

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Beckham menjuarai LaLiga pada musim 2006-2007, selain juga meraih Piala Super domestik di awal kariernya bersama Los Merengues.

Algojo asal Spanyol

Di sisi lain, berkat golnya ke gawang Real Madrid, penyerang Alavés asal Spanyol, Toni Martínez, mengoleksi 13 gol di LaLiga sepanjang 2026.

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Martínez kini menjadi pemain Spanyol tersubur ketiga di lima liga top Eropa pada tahun ini, sejajar dengan Mikel Oyarzabal. Ia hanya kalah dari pemain Barcelona, Lamine Yamal, dengan 19 gol, dan penyerang Real Madrid, Carlos Espí, dengan 14 gol, menurut "Opta".