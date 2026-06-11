Mika Richards, mantan pemain Manchester City, mendesak pelatih tim nasional Inggris Thomas Tuchel untuk menurunkan bintang Real Madrid Jude Bellingham sebagai starter di Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa ia adalah "pemain terbaik" dalam skuad The Three Lions.

Bellingham bersaing dengan Morgan Rogers, pemain Aston Villa, untuk memperebutkan posisi starter di tim The Three Lions, yang berupaya meraih gelar Piala Dunia pertamanya dalam 60 tahun.

Timnas Inggris berada di Grup L Piala Dunia yang akan dimulai hari ini, Kamis, bersama dengan timnas Ghana, Panama, dan Kroasia.

Gelandang Real Madrid ini merupakan salah satu pemain terbaik Inggris di Kejuaraan Eropa 2024, dan momen paling tak terlupakan adalah saat ia mencetak gol indah dengan tendangan salto di masa injury time untuk menyelamatkan tim asuhan Sir Gareth Southgate dari kekalahan memalukan di tangan Slovakia.

Bellingham tampil memukau selama dua musim pertamanya di Bernabéu setelah transfernya yang mencolok dari Borussia Dortmund, di mana ia meraih dua gelar luar biasa di La Liga dan Liga Champions di bawah asuhan Carlo Ancelotti.

Namun, pemain berusia 22 tahun itu mengalami penurunan performa dan kebugaran fisik pada musim lalu, di mana ia hanya mencetak 6 gol di La Liga, angka terendah sejak musim 2021-2022.

Bellingham tampak mendekati performa terbaiknya dalam pertandingan persahabatan terakhir Inggris menjelang Piala Dunia melawan Kosta Rika pada Kamis dini hari, yang berakhir dengan kemenangan The Three Lions (3-0).

Sebaliknya, Rodgers menikmati musim yang luar biasa lagi bersama Aston Villa, di mana tim asuhan Unai Emery lolos ke Liga Champions dan memenangkan Liga Europa.

Pemain berusia 23 tahun ini diperkirakan akan menjadi bagian penting dari skuad Tuchel di Amerika Serikat, dan telah menjadi incaran musim panas bagi raksasa Liga Premier Inggris Arsenal, Manchester United, dan Chelsea.

Legenda Inggris Alan Shearer mengatakan bahwa ia akan memilih Rogers daripada Bellingham jika berada di posisi Tuchel, namun bek mantan timnas Inggris Richards sangat menentang hal itu.

"Saya akan memilih Morgan Rogers," kata Shearer dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "Metro". "Kami akan berangkat ke Piala Dunia dan kami semua sangat optimis tentang bagaimana semuanya akan berjalan."

Dia melanjutkan: "Kami sangat puas dengan performa timnas Inggris belakangan ini, dan Morgan Rogers memainkan peran besar dalam hal itu. Itulah mengapa saya yakin manajer akan memilihnya, dan saya sangat senang jika itu keputusannya."

Menanggapi komentar Sherer, Richards berkata: "Soal momen-momen penting, Jude Bellingham adalah orang yang menyelamatkan situasi saat Inggris tertinggal di turnamen-turnamen lain."

Dia melanjutkan: "Dia memiliki karakter yang tepat untuk bersinar di momen-momen krusial. Saya memahami sudut pandang mengenai Morgan Rogers, dan saya bisa membayangkan keduanya bermain bersama di tim pada beberapa kesempatan."

Mika melanjutkan: "Inilah yang membuat saya kecewa, kami memiliki bintang sejati yaitu Jude Bellingham... Seharusnya tidak ada perdebatan mengenai hal ini.. Dia adalah pemain terbaik dan harus menjadi starter. Dia telah menampilkan performa luar biasa di level tertinggi, jadi dia harus menjadi starter."

Sementara itu, Gary Lineker, mantan penyerang Inggris, mengatakan: "Saya akan memilih Mika dalam hal ini."

Dia melanjutkan: "Karena saya yakin Jude adalah bintang sejati, dan untuk memenangkan Piala Dunia, saya rasa Anda membutuhkan seseorang yang akan membuat perbedaan besar."