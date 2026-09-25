Bellingham Akhiri Persaingan dengan Kane dan Ulangi Pencapaian Bersejarah

Dalam sebuah kejutan yang mencuri perhatian, Jude Bellingham memenangi persaingan atas Harry Kane, setelah para suporter Inggris memilihnya sebagai pemain terbaik timnas Inggris selama musim 2025-2026, sehingga ia mempertahankan penghargaan tersebut untuk musim kedua secara beruntun.

Pemilihan bintang Real Madrid ini datang melalui pemungutan suara para suporter di aplikasi resmi "Three Lions", mengungguli penyerang Bayern Munich Harry Kane, meski penyerang tersebut menjalani musim yang istimewa dan berada di antara kandidat terkuat untuk penghargaan Ballon d'Or.

Bellingham kini menjadi pemain kedua yang paling banyak meraih penghargaan tersebut, setelah menyabetnya untuk kedua kalinya secara beruntun, di belakang Wayne Rooney yang memuncaki daftar dengan empat kali, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Bellingham mengatakan usai penobatannya: "Ini perasaan yang luar biasa, dan sebuah kehormatan besar mendapatkan apresiasi dari para suporter sekali lagi. Ini bukan hal yang kau pikirkan saat bermain untuk negaramu, tetapi jelas ini merupakan tambahan yang menyenangkan bagi musim panas istimewa yang kami lalui, dan sebuah kehormatan bagiku untuk bermain bagi negaraku".

Penampilan Bellingham di Piala Dunia menjadi faktor penentu dalam pemilihannya, setelah ia membawa Inggris ke peringkat ketiga, mencetak 7 gol dan menyumbang satu assist dalam 8 pertandingan, sehingga menjadi pemain Inggris tersubur dalam satu edisi Piala Dunia.

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, memuji bintang Real Madrid tersebut, dengan mengatakan: "Saya rasa dia adalah salah satu pemain terbaik di turnamen ini, bukan hanya bagi kami, tetapi di seluruh Piala Dunia. Dia menunjukkan seluruh potensinya, semangat kompetitifnya yang tinggi, dan kapasitasnya yang besar. Dia berkembang di bawah tekanan dan mencintai momen-momen serta panggung-panggung besar ini, dan itulah yang mendorongnya untuk menampilkan yang terbaik dari dirinya".









Kane meraih penghargaan baru

Meski kalah dalam perebutan penghargaan pemain terbaik, Harry Kane tidak pulang dengan tangan hampa, setelah ia dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak timnas Inggris untuk musim ini untuk ketujuh kalinya secara beruntun.

Penyerang Bayern Munich itu mencetak 12 gol sepanjang musim, menyamai torehan golnya yang terbaik bersama timnas, yang ia capai pada musim 2021-2022.

Kane mengatakan: "Saya selalu bangga dengan pencapaian-pencapaian ini, karena ini adalah bukti ketekunan, dan saya rasa ini bagian penting dari kepribadian saya dan sosok yang ingin saya jadi. Saya tidak pernah menjadi orang yang puas dengan apa yang telah diraih, karena hal ini selalu tentang tahun-tahun mendatang dan pencapaian berikutnya".

Ia menambahkan: "Meraih pencapaian ini tujuh kali secara beruntun bersama timnas hebat seperti Inggris, dan dengan kualitas tim kami, adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim dan para pelatih atas bantuan mereka dalam mewujudkan hal ini".

Daftar peraih penghargaan pemain terbaik tahun ini di Inggris

2003 – David Beckham

2004 – Frank Lampard

2005 – Frank Lampard

2006 – Owen Hargreaves

2007 – Steven Gerrard

2008 – Wayne Rooney

2009 – Wayne Rooney

2010 – Ashley Cole

2011 – Scott Parker

2012 – Steven Gerrard

2014 – Wayne Rooney

2015 – Wayne Rooney

2016 – Adam Lallana

2017 – Harry Kane

2018 – Harry Kane

2019 – Jordan Henderson

2020-21 – Kalvin Phillips

2021-22 – Bukayo Saka

2022-23 – Bukayo Saka

2023-24 – Cole Palmer

2024-25 – Jude Bellingham

2025-26 – Jude Bellingham