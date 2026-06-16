Bek Brasil: Kami mendoakan Neymar dan kami harus tampil berbeda dari pertandingan melawan Maroko

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) memilih bek kiri Douglas Santos untuk membuka rangkaian konferensi pers tim nasional Seleção pekan ini, sebagai persiapan menjelang putaran berikutnya di putaran final Piala Dunia.

Tim asuhan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, telah mengintensifkan persiapannya untuk menghadapi timnas Haiti pada Sabtu dini hari mendatang di Philadelphia, dengan harapan meraih kemenangan pertama setelah terperosok ke dalam hasil imbang 1-1 melawan Maroko pada pertandingan pembuka.

Bek kiri yang menjadi starter pada pertandingan sebelumnya ini memuji kemampuan timnas Haiti secara luas, sekaligus mengakui bahwa tim Samba harus meningkatkan performa mereka secara signifikan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan mendatang.

Pemain bernomor punggung 16 itu mengatakan: “Timnas Haiti menunjukkan dalam pertandingan pembuka mereka bahwa mereka sangat kuat secara fisik; mereka tampil luar biasa melawan Skotlandia, jadi kami harus bermain jauh lebih baik daripada saat melawan Maroko.”

Santos juga menanggapi pertanyaan seputar dua bintang Samba; Vinícius Júnior nyaris menjadi bintang utama Brasil saat melawan Maroko, dengan mencetak satu-satunya gol tim dan menciptakan peluang paling berbahaya dari sayap kiri, sebuah penampilan menyerang yang membutuhkan dukungan pertahanan yang kuat dari Douglas Santos.

Mengenai kerja sama ini, Santos mengatakan: “Vini adalah penyelamat bagi kami; kami telah banyak berdiskusi mengenai sayap kiri agar ia memiliki kebebasan penuh untuk bermain dengan gayanya yang khas, dan hal itu terlihat jelas saat melawan Maroko. Saya selalu berharap dapat menjalankan peran saya sebaik mungkin dalam menutupi pertahanan, sehingga ia dapat fokus untuk menentukan hasil pertandingan di lini depan.”

Di saat Seleção mencari kemenangan pertama mereka untuk mengembalikan ketenangan, rombongan Brasil menantikan kembalinya bintang Neymar da Silva; karena penyerang tersebut belum berlatih dengan bola sejak bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional pada 27 Mei lalu, di mana ia menjalani program rehabilitasi secara terpisah untuk mencegah cedera betisnya semakin parah.

Santos, yang pernah menjadi rekan setim Neymar dalam perjalanan meraih medali emas Olimpiade bersejarah pada 2016, mengungkapkan harapannya agar kapten tim tersebut dapat kembali ke lapangan secepat mungkin, dan menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Semua harapan dan doa kami tertuju pada pemulihannya hingga 100%. Jika Neymar dalam kondisi prima, dia akan sangat membantu kami; dia adalah panutan bagi saya dan semua pemain di sini. Kami telah melihatnya menorehkan sejarah bersama klub dan tim nasional, dan kami berharap dia segera pulih.”