Beckham Meraup Kekayaan Besar dari Piala Dunia 2026

David Beckham tak perlu lagi mengejar sorotan di dalam lapangan sepak bola, setelah ketenarannya berubah menjadi kerajaan bisnis yang terus meraup jutaan bahkan setelah ia pensiun. Pada saat Piala Dunia 2026 menyalakan lapangan dan iklan di seluruh dunia, mantan bintang Inggris itu menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan secara finansial dari ajang global tersebut.

Situs "Foot Mercato" Prancis menyebutkan, mengutip surat kabar "The Telegraph", bahwa Beckham memperoleh 38 juta pound sterling, atau setara dengan sekitar 44 juta euro, sebagai keuntungan yang dibagikan, berkat pertumbuhan besar dalam bisnis mereknya.

Sebagian besar dari keuntungan ini terkait dengan kontrak yang dijalin oleh perusahaan pengelola mereknya dengan perusahaan-perusahaan global besar, di antaranya "McDonald's, Verizon, Pepsi, dan Lay's", yang iklan-iklannya mendominasi layar selama gelaran Piala Dunia.

Lonjakan finansial Beckham tak berhenti pada keuntungan yang dibagikan, karena pendapatan mereknya meningkat sebesar 20% selama tahun berjalan, hingga mencapai 84 juta pound sterling, atau sekitar 97 juta euro.

Dengan demikian, Beckham terus mengubah warisan sepak bolanya dan ketenaran globalnya menjadi sumber pemasukan yang besar, menegaskan bahwa pensiun dari sepak bola bukanlah akhir dari perjalanannya bersama jutaan tersebut, melainkan awal dari babak baru kesuksesan bisnis.







