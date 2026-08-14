Barcelona terus mempercepat proses pelepasan pemain selama paruh terakhir bursa transfer, dengan tujuan memperkuat sumber daya finansialnya, serta memberikan ruang lebih besar untuk merealisasikan transaksi yang menjadi target manajemen olahraga sekaligus mendaftarkan para pemain.

Klub sejauh ini berhasil meraup sekitar 70 juta euro dari pendapatan langsung, berkat sejumlah proses penjualan, dengan menerapkan strategi yang bertumpu pada perolehan pemasukan instan, sembari tetap mempertahankan persentase hak atas para pemain serta opsi pembelian kembali dalam beberapa kasus, menurut surat kabar Katalan "Sport".

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Total perolehan saat ini menunjukkan keberhasilan yang jelas dari strategi yang diterapkan, karena Barca sejauh ini telah meraih hampir 70 juta euro dari pendapatan langsung sepanjang musim panas ini.

Transaksi-Transaksi Utama

Ferran Torres: transfer senilai sekitar 50 juta euro, dengan keuntungan bersih mendekati 40 juta.

Ansu Fati: ke Monaco senilai 11 juta euro setelah opsi pembelian diaktifkan.

Jofre Torrents: ke Ajax senilai 5,5 juta euro, sebagai imbalan atas 50% haknya bila target-target yang ditetapkan tercapai.

Jan Virgile: pendapatan tidak langsung senilai 4,8 juta euro, mewakili 40% dari klausul penalti sebesar 12 juta, yang dibayarkan Club Brugge kepada Mallorca.

Iñaki Peña: senilai 3 juta euro.

Yaco: ke Almeria senilai antara 2 dan 3 juta euro, dengan Barcelona mempertahankan persentase dari penjualan di masa depan.

Dani Rodríguez: senilai 1,5 juta euro, dengan persentase dari penjualan di masa depan serta opsi pembelian kembali.

Peran La Masia

Akademi "La Masia" memainkan peran mendasar dalam strategi ini, karena Barcelona berupaya meraih keuntungan finansial dari para pemain yang tidak menemukan tempat langsung di tim utama, sambil mempertahankan hak-hak di masa depan, sebuah kebijakan yang sebelumnya telah menguntungkan klub dalam kasus-kasus seperti Jean-Clair Todibo dan Nico González.

Rencana penjualan tidak berhenti sampai di sini, karena Barca sedang mengupayakan kepergian Héctor Fort, Marc Casadó, Tommy Marqués, Guille Fernández, dan Toni Fernández, dengan harapan memperoleh setidaknya 30 juta euro dari Casadó, di samping mempertahankan persentase dari penjualan pemain-pemain lainnya.

Jika seluruh proses ini rampung, Barcelona bisa menembus batas 100 juta euro dari pemasukan pada musim panas ini, sesuatu yang akan menjadi penting untuk mendanai target-targetnya pada tahap akhir bursa transfer, dengan yang teratas adalah merekrut seorang penyerang kelas satu, mendatangkan Rodri untuk memperkuat lini tengah, serta memperkuat posisi jantung pertahanan, menurut "Sport".