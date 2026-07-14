Barcelona mendapat dorongan besar setelah keputusan mengejutkan dari Álvarez

Tampaknya Julián Álvarez, penyerang Atlético Madrid, akan tetap menjadi nama terpopuler di bursa transfer musim panas ini, di tengah berbagai spekulasi yang beredar mengenai masa depannya bersama Los Rojiblancos.

Selama membela Argentina di Piala Dunia yang sedang berlangsung, Álvarez telah mengungkapkan keinginannya untuk hengkang dari tim, di tengah minat yang sangat besar dari Barcelona untuk merekrutnya, namun Atlético Madrid dengan tegas menolak ide melepasnya baik ke Barcelona maupun Real Madrid, yang mendorong Arsenal untuk ikut serta dalam negosiasi dengan harapan dapat membawanya kembali ke Liga Premier, di mana ia sebelumnya bersinar bersama Manchester City antara tahun 2022 dan 2024.

Menurut surat kabar Spanyol “Sport”, penyerang asal Argentina tersebut telah menetapkan prioritasnya terkait masa depannya dengan tegas; bintang Atlético Madrid ini tidak berencana kembali ke liga Inggris lagi, dan sepenuhnya menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan tawaran apa pun yang datang dari Liga Premier Inggris.

Sikap ini tidak secara khusus terkait dengan Arsenal atau Liverpool—dua klub yang namanya baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan sang pemain—melainkan semata-mata berasal dari keinginan pribadi sang pemain yang tidak ingin bermain di Inggris lagi.

Meskipun Andrea Berta, direktur olahraga Arsenal, dan pelatih Mikel Arteta telah berusaha mendekati penyerang asal Argentina tersebut, terutama setelah Atlético Madrid memberi tahu mereka bahwa klub tersebut berencana memasarkan sang pemain di Inggris jika dia dijual, namun tanggapan Alvarez sangat tegas dan tidak ambigu bahwa Inggris sama sekali tidak masuk dalam pertimbangannya saat ini.

Sikap Alvarez ini dapat diartikan sebagai langkah cerdas untuk mempersempit pilihannya dan tetap mempertahankan peluang pindah ke Barcelona dengan kuat. Dengan menutup pintu bagi klub-klub “Premier League” yang memiliki kekuatan finansial luar biasa, bintang Argentina ini mengirimkan pesan yang jelas kepada manajemen Atlético Madrid dan Barcelona bahwa ia tidak ingin terlibat dalam lelang terbuka, melainkan berupaya menentukan nasibnya sendiri dan menuju ke tujuan yang benar-benar ia impikan.

Pemain internasional Argentina ini sangat menyadari bahwa keterlibatan klub-klub Inggris akan memperkuat posisi tawar Atlético dan menaikkan harganya di pasar transfer. Oleh karena itu, penolakannya yang tegas terhadap “Premier League” membuat Direktur Eksekutif Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, tidak dapat menggunakan tawaran-tawaran tersebut sebagai alat tekanan untuk memaksakan syarat-syarat finansial yang memberatkan kepada Barcelona.

Di sisi lain, Barcelona tidak menyembunyikan minat besarnya untuk merekrut pemain tersebut; di mana Presiden klub Juan Laporta baru-baru ini menegaskan bahwa tawaran tim Catalan untuk Álvarez masih berlaku, namun ia juga memperingatkan bahwa tawaran ini tidak akan tersedia selamanya, baik dari segi waktu maupun nilai finansial. Laporta mengakui bahwa penyerang asal Argentina tersebut sangat disukai baik oleh jajaran manajemen olahraga maupun pelatih, sambil menegaskan bahwa upaya untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut akan terus dilanjutkan.

Laporta mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi secara langsung dengan manajemen Atlético Madrid, sambil menyoroti bahwa negosiasi krusial akan dilakukan secara langsung dengan Gil Marín. Hubungan antara kedua ketua klub memainkan peran krusial dalam menyelesaikan negosiasi rumit ini, di saat ketua Barcelona berharap Los Rojiblancos akan menarik kembali penolakan awalnya, sekaligus menegaskan bahwa klubnya tidak akan menerima syarat apa pun yang dipaksakan kepadanya.

Pernyataan Laporta mengandung pesan tersirat bagi Alvarez sendiri; Barça siap untuk mencoba, tetapi ia membutuhkan sang pemain untuk terus menekan klubnya agar mereka bersedia duduk di meja perundingan, sebagai isyarat bahwa keinginan para pemain untuk mengenakan seragam Blaugrana akan menjadi kenyataan ketika kerja keras dipadukan dengan tekad.