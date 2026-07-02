Balogun dan Tillman membawa Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar Piala Dunia melawan Belgia

Berkat kemenangan yang pantas atas Bosnia dan Herzegovina, Amerika Serikat berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Gol-gol dari Folarin Balogun dan Malik Tillman menjadi penentu kemenangan atas Bosnia, yang bermain dengan satu pemain lebih banyak selama setengah jam terakhir setelah Balogun mendapat kartu merah: 2-0. Tim AS akan bertanding di babak 16 besar pada 7 Juli (02.00) di Seattle melawan Belgia.

Bosnia memulai pertandingan dengan menjanjikan di Levi’s Stadium, Santa Clara, di mana (mantan) pemain PSV Sergiño Dest dan Tillman diturunkan sebagai starter, sementara Ricardo Pepi duduk di bangku cadangan di belakang penyerang utama Balogun.

Kerim Alajbegovic langsung menguji kiper AS Matt Freese dengan sundulan di awal pertandingan, yang meningkatkan kepercayaan diri Bosnia. AS baru berhasil sedikit melepaskan diri dari tekanan setelah jeda minum.

Terutama Balogun yang sesekali sulit dijangkau oleh pertahanan Bosnia. Penyerang AS Monaco itu nyaris mendapatkan penalti setelah melakukan gerakan tipu yang cerdik di dalam kotak penalti dan beberapa saat kemudian mencetak gol, namun berada dalam posisi offside.

Menjelang akhir babak pertama, gol yang memang pantas akhirnya tercipta untuk tim AS yang tampil lebih baik. Bola mendarat di kaki Balogun setelah umpan terobosan dari Tillman dan memantul melalui Tarik Muharemovic yang kurang beruntung, lalu Balogun berhasil mengecoh kiper Nikola Vasilj dari jarak dekat: 1-0.

Balogun yang sulit dihentikan bahkan nyaris menggandakan keunggulan menjadi 2-0 di menit-menit tambahan waktu. Dest dikirim ke lini belakang dan dengan cerdik mengarahkan bola ke depan gawang, di mana Balogun nyaris saja melewati Vasilj namun bola justru membentur mistar gawang. Skor pun tetap 1-0 hingga akhir babak pertama.

Setelah seperempat jam pertama babak kedua yang tidak terlalu spektakuler, Balogun yang kurang beruntung mengubah alur permainan. Pemain Amerika Serikat itu mendarat dengan kaki kanannya di tumit Muharemovic, yang menjerit kesakitan. Wasit Raphael Claus memberikan kartu merah setelah melakukan pengecekan VAR.

Tiba-tiba Bosnia menjadi tim yang paling banyak menguasai bola, namun secara ofensif mereka tak mampu menciptakan ancaman berarti. Bahkan, tim Amerika yang bermain dengan sepuluh orang nyaris unggul 2-0 lewat Christian Pulisic, namun gol tersebut dianulir karena offside.

Sepuluh menit menjelang akhir pertandingan, keputusan akhirnya tercipta. Tillman mengambil tendangan bebas dari jarak sekitar dua puluh meter dan melepaskan tendangan indah yang melewati pagar betis dan melalui sarung tangan Vasilj—yang tampil kurang meyakinkan—masuk ke sudut dekat gawang.

AS dengan mudah mempertahankan keunggulan di sisa pertandingan, meski dalam keadaan kekurangan pemain, dan akan menghadapi Belgia di babak 16 besar. Mauricio Pochettino tidak dapat mengandalkan Balogun, yang membuka jalan bagi penyerang PSV, Pepi, untuk masuk ke starting line-up.