Pemain Maroko, Achraf Hakimi, bek Paris Saint-Germain dan timnas Maroko, mencatatkan pencapaian bersejarah dalam perburuan Ballon d'Or.

Akun resmi Ballon d'Or mengumumkan bahwa Hakimi menempati peringkat ke-13 pada edisi 2026.

Menurut akun "Stats Foot" yang berfokus pada statistik, Achraf Hakimi menjadi bek Afrika pertama yang masuk dalam daftar 15 pemain terbaik dunia selama dua edisi penghargaan Ballon d'Or.

Bintang Maroko tersebut menempati peringkat keenam dalam perburuan Ballon d'Or tahun lalu.

Hakimi meraih gelar Liga Prancis dan Liga Champions Eropa bersama Saint-Germain, ditambah Piala Super Eropa, serta melaju bersama timnas Maroko hingga babak perempat final Piala Dunia 2026.