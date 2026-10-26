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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Ballon d'Or: Pencapaian bersejarah Hakimi dalam perebutan pemain terbaik dunia

A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Morocco
World Cup
Champions League
Ligue 1
Maroko
Prancis

Sulit untuk diulangi

Pemain Maroko, Achraf Hakimi, bek Paris Saint-Germain dan timnas Maroko, mencatatkan pencapaian bersejarah dalam perburuan Ballon d'Or.

Akun resmi Ballon d'Or mengumumkan bahwa Hakimi menempati peringkat ke-13 pada edisi 2026.

Menurut akun "Stats Foot" yang berfokus pada statistik, Achraf Hakimi menjadi bek Afrika pertama yang masuk dalam daftar 15 pemain terbaik dunia selama dua edisi penghargaan Ballon d'Or.

Bintang Maroko tersebut menempati peringkat keenam dalam perburuan Ballon d'Or tahun lalu.

Hakimi meraih gelar Liga Prancis dan Liga Champions Eropa bersama Saint-Germain, ditambah Piala Super Eropa, serta melaju bersama timnas Maroko hingga babak perempat final Piala Dunia 2026.

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