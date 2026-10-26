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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
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Ballon d'Or: De la Fuente raih penghargaan pelatih terbaik di dunia

L. de la Fuente
M. Arteta
V. Kompany
Luis Enrique
Champions League
World Cup
Premier League
LaLiga
Bundesliga
U. Emery
Bayern Munich
Spain
Arsenal
Aston Villa
Paris Saint-Germain
Spanyol
Jerman
Belgia
Inggris
Prancis

Piala Dunia adalah kata kuncinya

Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, meraih penghargaan pelatih terbaik dunia dalam acara Ballon d'Or yang digelar pada hari Senin ini di ibu kota Inggris, London.

De la Fuente bersaing memperebutkan penghargaan ini dengan empat pelatih terkemuka, yaitu Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), dan Vincent Kompany (Bayern Munich).

Keberhasilan meraih gelar Piala Dunia 2026 menjadi faktor utama di balik raihan penghargaan oleh de la Fuente, setelah ia membawa timnas Spanyol meraih gelar usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 dalam laga final yang digelar pada 19 Juli.

Timnas Spanyol menampilkan perjalanan yang mengesankan sepanjang turnamen, mengakhiri seluruh pertandingan tanpa kekalahan, dan gawangnya hanya kebobolan satu gol, menegaskan kemampuan mereka memadukan ketangguhan lini pertahanan dengan efektivitas dalam menuntaskan laga-laga besar.

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