Bagaimana Cara Pesepakbola Mengatasi Jet Lag?

Terbang melintasi zona waktu bisa sangat melelahkan, dan para atlet lapangan hijau sering melakukannya. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan?

Perjalanan tidak selamanya menyenangkan, apalagi yang harus menempuh jarak panjang dan memakan waktu lama.

Itu tentu bisa berimbas pada kondisi fisik, yang dalam prosesnya akan menyebabkan kelelahan.

Pesepakbola adalah kelompok yang sering travelling ke suatu tempat untuk bertanding, bahkan tak jarang mereka melintasi beberapa zona waktu.

Jadi, bagaimana mereka masih bisa bersaing, memecahkan rekor, dan tampil penuh energi setelah berkeliling?

Goal coba menjelaskannya di sini!

Pesepakbola & Jet Lag

Untuk mengatasi itu, hal pertama yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan jumlah tidur yang diperoleh selama perjalanan.

Tidak mengherankan apabila banyak pesepakbola yang tertangkap kamera sedang asyik 'bermimpi' saat timnya melawat ke suatu tempat, karena istirahat memang diperlukan demi menjaga kondisi.

Mengutip jurnal "Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and Consensus Statement", cara lain yang bisa dipakai yakni rencanakan perjalanan dengan cermat, rumuskan hidrasi, dan strategi makanan.

Selain itu, memanipulasi paparan cahaya juga dapat membantu penyelarasan siklus sirkadian. Sebaliknya, paparan yang tidak tepat justru dapat menjadi kontraproduktif dan menyebabkan efek samping yang merugikan.

Setelah Tiba Di Tujuan

Biasanya, para pelatih tidak akan langsung memerintahkan pemainnya untuk berlatih keras.

Pengkondisian tubuh dilakukan dengan melakukan latihan ringan, entah itu di sesi pagi atau sore hari, yang dalam hal ini dipantau oleh pelatih fisik.

Beberapa pemain mungkin membutuhkan waktu lebih lama ketimbang lainnya untuk berdaptasi setelah menempuh perjalanan panjang, namun mereka yang memiliki fisik prima tentu akan baik-baik saja.