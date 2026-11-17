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Presiden Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi telah memberikan keterangan di hadapan hakim terkait serangkaian tuduhan yang merugikan klub mengenai aktivitasnya di luar lapangan. Eksekutif asal Qatar itu tengah terlibat dalam penyelidikan hukum yang rumit. Ia menjadi korban sekaligus berpotensi menjadi tersangka dalam bagian berbeda dari kasus yang sama.

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Al-Khelaifi bantah terlibat dalam dugaan pelecehan

Kasus hukum yang telah lama membayangi Paris Saint-Germain memasuki babak baru setelah presiden klub, Al-Khelaifi, memberikan keterangan terkait dugaan keberadaan "tentara digital" rahasia. Penyelidikan ini berfokus pada dugaan bahwa klub menggunakan jasa sebuah agensi komunikasi untuk membuat akun media sosial palsu guna menyasar dan melecehkan orang-orang yang dianggap memusuhi jajaran petinggi Parc des Princes.

Dalam keterangannya, Al-Khelaifi menyatakan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam rincian operasional kampanye semacam itu. Ia menegaskan bahwa perannya tidak mencakup pengawasan terperinci atas strategi komunikasi ataupun taktik khusus yang digunakan untuk membela reputasi klub.

Dalam pemeriksaan tersebut, presiden klub diminta menjelaskan hubungannya dengan mantan direktur komunikasi Jean-Martial Ribes, sosok sentral dalam penyelidikan ini. Al-Khelaifi menjelaskan bahwa meski Ribes menduduki jabatan senior, cara kerja sehari-hari departemennya tidak berada di bawah pengawasan presiden. "Jean-Martial Ribes adalah direktur komunikasi PSG," katanya, sebagaimana dicatat RMC Sport. "Tugasnya adalah membela klub dengan cara yang sah. Mengenai segala seluk-beluknya, saya tidak terlibat."

Cara kerja 'tentara digital'

Penyelidikan terhadap apa yang disebut "tentara digital" ini berpusat pada periode antara 2018 dan 2020, ketika PSG diduga bekerja sama dengan sebuah agensi. Kerja sama itu dilaporkan mencakup pembuatan akun otomatis atau palsu untuk melindungi kepentingan klub dengan "membungkam" para pengkritik di dunia maya.

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Ketika ditanya soal aspek keuangan operasi tersebut, Al-Khelaifi bersikeras bahwa ia tidak menyetujui kontrak atau anggaran khusus yang berkaitan dengan layanan itu. Ia menyebut tugas administratif semacam itu berada di luar kewenangannya sebagai presiden. Pemilihan penyedia jasa dan persetujuan anggaran menjadi tanggung jawab departemen lain di dalam organisasi.

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Para hakim juga mendesak petinggi PSG itu menjelaskan sejumlah kasus pelecehan daring yang menyasar orang tertentu, termasuk kasus seorang suporter yang terlibat pertikaian fisik dengan Neymar. Dalam kasus itu, Ribes diduga dituduh memerintahkan orang lain untuk "mengerahkan massa" menyerang suporter tersebut di media sosial.

Al-Khelaifi menolak anggapan bahwa klub akan membenarkan perilaku semacam itu. "PSG adalah klub bergengsi, sebuah merek internasional. Kami tidak akan merendahkan diri dengan melakukan hal-hal seperti itu," katanya kepada para hakim, seperti dikutip Le Parisien. Pembelaan sang presiden bertumpu pada pandangan bahwa serangan-serangan digital semacam itu tidak pantas dilakukan oleh klub dengan reputasi global seperti PSG.

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Status hukum dan proses selanjutnya

Getty Images

Terlepas dari seriusnya tuduhan tersebut, para hakim penyidik saat ini menetapkan Al-Khelaifi sebagai "saksi yang didampingi", bukan tersangka resmi. Status ini menunjukkan bahwa meski ada sejumlah bukti yang mengaitkannya dengan lingkup perkara, bukti tersebut saat ini belum cukup untuk mendakwanya atas tindak pidana.

Perbedaan status itu sangat penting bagi pimpinan klub karena membuat sang presiden terhindar dari konsekuensi hukum langsung sementara penyelidikan yang lebih luas terhadap mantan karyawan berlanjut. Kasus ini menjadi satu dari beberapa persoalan hukum yang dihadapi klub, termasuk perkara terpisah yang menurut Al-Khelaifi menjadikan dirinya korban upaya pemerasan.

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Dampak kasus ini telah membuat sejumlah mantan rekan dan anggota staf masuk dalam penyelidikan, termasuk Malik Nait-Liman, mantan anggota kepolisian yang pernah bertugas sebagai penghubung dengan suporter. Penyelidikan terus menelaah sejauh mana informasi sensitif dibocorkan demi kepentingan klub serta tingkat koordinasi di balik kampanye digital tersebut.