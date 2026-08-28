Klub Aston Villa mencapai kesepakatan awal untuk merekrut penyerang Ibrahim Mbaye dari juara Eropa Paris Saint-Germain, dalam upaya klub Inggris tersebut memperkuat lini serangnya selama bursa transfer musim panas saat ini.

Kedua klub menyepakati nilai transfer sebesar 55 juta euro menurut laporan surat kabar "The Athletic", di mana saat ini tengah dilakukan proses sentuhan akhir dan penyelesaian dokumen resmi. Hubungan kuat antara Nassef Sawiris, ketua dewan direksi Aston Villa, dan Nasser Al-Khelaifi, presiden klub Paris Saint-Germain, memainkan peran krusial dalam menuntaskan kesepakatan antara kedua pihak.

Penyerang menjanjikan berusia 18 tahun ini sebelumnya bergabung dengan akademi Paris Saint-Germain pada musim panas 2018 dari klub Versailles, dan meniti karier di kelompok usia hingga mencatatkan penampilan perdananya bersama tim utama pada Agustus 2024 saat berusia enam belas tahun.

Mbaye telah menjalani 42 pertandingan mengenakan seragam tim utama Paris Saint-Germain, di mana ia mencetak 4 gol dan menyumbang 4 assist. Musim lalu menyaksikan keikutsertaannya dalam 31 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan mencetak 3 gol dan memberikan dua umpan matang, hal yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar musim panas ini, yang paling menonjol di antaranya adalah Liverpool.

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Di kancah internasional, Mbaye mengamankan tempat inti dalam skuad timnas Senegal setelah sebelumnya memperkuat kelompok usia timnas Prancis, hingga akhirnya mengambil keputusan mengubah kewarganegaraan olahraganya dan mencatatkan penampilan perdananya bersama Senegal pada November 2025. Pemain ini telah menjalani 15 pertandingan internasional, dan tampil dalam 6 dari 7 laga yang dijalani Senegal di Piala Afrika 2025, serta menjadi starter dalam 3 dari 4 pertandingan tim Afrika tersebut di Piala Dunia 2026, dan mencetak gol dalam laga pembuka melawan Prancis.

Transfer ini terjadi di tengah bursa transfer yang padat bagi Aston Villa; di mana klub tersebut telah merampungkan 8 perekrutan hingga saat ini, dan bersiap mengumumkan Nicolas Jackson sebagai transfer kesembilan. Lini serang tim mengalami restrukturisasi menyeluruh setelah kepergian Morgan Rogers ke Chelsea dalam transfer rekor senilai 117 juta pound sterling, serta mendekatnya Ollie Watkins pada kepindahan ke klub Al-Hilal Saudi.

Perlu dicatat bahwa Aston Villa sebelumnya telah mendapatkan jasa Alejandro Garnacho dengan status pinjaman selama satu musim dari Chelsea, dan juga mengintensifkan upayanya merekrut Rafael Leao pemain Milan dengan status pinjaman sebelum klub Italia tersebut menerima tawaran senilai 45 juta euro dari Galatasaray Turki. Dalam konteks yang sama, The Villans mengajukan tawaran untuk merekrut Jean-Philippe Mateta penyerang Crystal Palace yang tidak mencapai penilaian klub London tersebut, di samping pertanyaan mereka mengenai posisi Christian Kofane penyerang Bayer Leverkusen.