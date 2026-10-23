Mikel Arteta, pelatih Arsenal, berbicara tentang laga yang dinanti-nantikan melawan Everton pada Sabtu besok di Emirates Stadium, dalam rangkaian pertandingan pekan kedelapan Liga Premier Inggris.

Arsenal sang juara bertahan memasuki laga ini di posisi kedua dengan 18 poin, berselisih 3 poin dari Manchester City yang memuncaki klasemen dengan nilai sempurna, sementara Everton berada di posisi kedelapan dengan 10 poin.

Arteta memuji pengalaman David Moyes, manajer Everton, dalam konferensi pers khusus laga tersebut yang digelar hari Jumat ini, saat ditanya apakah ia setuju bahwa Moyes adalah raja Liga Premier Inggris, sebagaimana dikutip situs "Sky Sports": "Saya tidak tahu apakah dia raja atau apa, tetapi dia jelas sosok yang kita semua kagumi, bukan hanya karena keberlanjutannya, melainkan karena apa yang ia representasikan bagi sepak bola dan Liga Premier Inggris. Saya mengenal pria di balik sosok pelatih itu, dan itu yang terpenting, dan saya mengenal pelatihnya dengan baik, dia pelatih yang hebat."

Mengenai kemungkinan menurunkan pemain muda Dowman, ia berkata: "Ada sesuatu yang pasti membawamu kembali ke kenangan dan perasaan momen itu (ketika ia mencetak gol ke gawang Everton musim lalu), hal itu ada pada kami dan akan tetap tinggal di stadion itu untuk waktu yang lama. Ia berlatih, dan setiap kali ia mendapatkan kesempatan bermain, ia membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang mampu memberi pengaruh dalam pertandingan, jadi sudah pasti ia akan mendapatkan menit bermain. Akan menjadi cerita yang hebat jika ia tampil sebagai starter melawan Everton, apalagi jika kami memenangkan pertandingan."

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Arteta menggambarkan Everton sebagai lawan yang sulit, menambahkan: "Saya mengenal David dengan baik, cara ia menata timnya, dan kualitas yang mereka miliki secara kolektif maupun individu. Bukan kebetulan mereka tidak kalah sebelum pertandingan terakhir mereka, karena mereka tim yang sangat bagus, dan kami pun mengetahui hal itu karena pertemuan-pertemuan terakhir kami dengan mereka selalu sangat sulit."

Arteta menyinggung reaksi Eberechi Eze pada laga melawan Bayern Munich, dengan berkata: "Saya sangat senang dengan cara Ebs merespons pertandingan sebelumnya, pengaruhnya terhadap tim, dan penampilan yang ia tunjukkan."

Mengenai rahasia ia membuat Eze tertawa sebelum menurunkannya sebagai pemain pengganti, ia menjelaskan: "Saya rasa itu tetap menjadi urusan antara saya dan dia. Jika saya marah, saya rasa kami tidak akan mendapatkan versi terbaiknya. Ketika ia tertawa, ia menjadi dirinya sendiri dan dapat mengekspresikan dirinya, dan saya rasa itulah cara kami mendapatkan versi terbaiknya."

Arteta memuji ketajaman mencetak gol para pemain lini tengah: "Martin Odegaard sudah mencetak beberapa gol, Bruno Guimaraes melakukan hal yang sama, begitu pula Declan Rice. Itulah yang kami butuhkan mengingat posisi mereka, karena mereka memiliki kebebasan dan ketajaman untuk menembus barisan lawan dan memberi kerugian bagi mereka."

Ia juga memuji para bek Jurrien Timber dan Ben White: "Kami sangat beruntung memiliki keduanya bersama-sama. Cara mereka mengawali musim ini benar-benar positif, keduanya memberikan banyak hal bagi kami."

Menanggapi kekhawatiran soal menurunnya ketangguhan Bukayo Saka atau kelelahan yang dialaminya setelah menjalani banyak pertandingan di usia dua puluh lima tahun, Arteta membantahnya dengan berkata: "Saya sama sekali tidak memiliki perasaan seperti itu. Namun, yang harus kami waspadai adalah menciptakan ekosistem yang tepat di sekitar pemain untuk memunculkan seluruh kualitasnya. Kami perlu memahami sekarang bagaimana mengelola beban ini, dan apa yang mampu ia berikan untuk menciptakan dampak."

Arteta menunjukkan kekhawatirannya terhadap tekanan pertandingan yang terus-menerus dengan berkata: "Keadaan jelas sudah berbeda dibanding tahun lalu, tuntutan yang kami bebankan pada setiap pemain sangat besar, begitu pula jumlah pertandingan dan intensitasnya. Jeda antar pertandingan semakin sempit, kami bermain hari Minggu, lalu Rabu, lalu Sabtu, ada kurang dari 66 atau 67 jam antara setiap pertandingan. Bukayo tidak tampil sebagai starter melawan Lille karena kami tahu kami harus bermain tiga kali dalam kurang dari enam hari."

Arteta menanggapi kritik yang ditujukan pada gaya bermain timnya dengan berkata: "Saya rasa Anda harus menghormati setiap lawan. Akan baik jika kami konsisten, tetapi inilah yang kami hadapi dan itu dapat dimengerti. Olahraga ini membangkitkan gairah dan dipengaruhi oleh emosi, dan wajar jika orang melupakan apa yang telah dilakukan tim, tetapi saya memahami bahwa inilah ekspektasinya dan tugas kami adalah menciptakan antusiasme itu secara terus-menerus."

Ia menutup: "Setiap tim akan mempersiapkan diri untuk menemukan cara terbaik mengalahkan kami, dan jika pertandingan berubah setelah 10 menit, maka 80 menit berikutnya bisa jadi berbeda, jadi kami harus siap untuk menang dalam konteks apa pun dan dengan penampilan yang menghibur pula."