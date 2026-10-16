Arteta menanggapi para pengkritik gol-gol Arsenal dan mengungkap sikapnya soal Gyokeres

Mikel Arteta, pelatih kepala Arsenal, berbicara mengenai persiapan timnya menghadapi Nottingham Forest pada hari Minggu mendatang, dalam pertandingan pekan ketujuh Liga Premier Inggris, melalui konferensi pers khusus laga tersebut yang digelar hari Jumat ini.

Arsenal berhasil mengembalikan ketajamannya setelah kembali dari jeda internasional, dengan meraih kemenangan atas Leeds di Premier League dan Lille di Liga Champions Eropa, setelah sebelumnya tumbang di tangan Brighton dengan tiga gol tanpa balas sebelum jeda terakhir dimulai, sehingga mereka melanjutkan pengejaran terhadap Manchester City yang memimpin klasemen dengan nilai sempurna.

Arteta memuji reaksi para pemainnya setelah kekalahan dari Brighton, dengan mengatakan seperti dikutip situs "Sky Sports": "Kami memberikan respons yang sangat baik dalam dua pertandingan terakhir. Kami menampilkan performa dan hasil yang sangat bagus, dan sekarang kami hanya fokus pada pertandingan melawan Nottingham Forest, yang saya tahu akan sangat sulit. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mencetak gol dan juga mencegah gol kebobolan. Mereka adalah tim yang dilatih dengan sangat baik, dan kami pernah menghadapi Oliver Glasner di masa lalu. Mereka tim yang mampu menciptakan momentum yang sangat khusus di kandangnya sendiri dan kami siap untuk itu".

Menanggapi kritik yang dilontarkan kepada tim soal ketergantungan pada bola mati alih-alih permainan terbuka, Arteta membela gaya timnya dengan mengatakan: "Kami dikritik karena mencetak gol. Terlepas dari cara kami mencetaknya, tim menunjukkan aliran serangan yang luar biasa, dan kami telah mencetak beberapa gol yang indah. Nilai semua gol itu sama persis. Kami harus menjadi tim yang mencetak gol dengan banyak cara berbeda dan membuat segalanya sulit bagi lawan".

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Pelatih asal Spanyol itu juga melimpahkan pujian kepada bek andalannya Jurrien Timber, menyoroti kembalinya ia dengan kuat setelah mengalami cedera robek ligamen anterior, di mana ia berkata: "Kami bisa melihat betapa pentingnya dia di dalam tim. Ketika dia berada dalam kondisi fisik terbaiknya, dia adalah pemain luar biasa yang benar-benar bisa mengubah cara Anda menyerang, dengan keganasan yang ia miliki pada sisi defensif permainan. Dia juga memiliki kepribadian yang nyata di atas lapangan, jadi sangat luar biasa memilikinya pada level seperti ini".

Ia menambahkan: "Ini merupakan sebuah tantangan, tetapi dia mampu mengatasi cedera yang sangat sulit pada pertandingan resmi pertamanya bersama Arsenal. Saya pikir dia memanfaatkan musim panas ini untuk menantang dirinya sendiri di area lain dan menyadari kenyataan bahwa ketika Anda tersedia dan memiliki kesempatan untuk bermain, itu adalah salah satu hal terbaik yang bisa terjadi pada Anda. Dia menekan dirinya dengan sangat keras, karena dia telah melewati beberapa momen sulit, untuk mencapai level ini".

Arteta juga menyinggung sedikitnya menit bermain striker Viktor Gyokeres, membelanya dengan berkata: "Ini hanya sebuah fase dalam perjalanan karier seorang pemain atau dalam satu musim. Kami berusaha membantunya sebisa mungkin. Ketajaman para striker bergantung pada detail-detail yang sangat kecil. Mencetak gol tentu saja mengubah bahasa pembicaraan, tetapi itu tidak mengubah keyakinan kami tentang sejauh mana ia mampu membantu tim. Apa yang ditunjukkan pemain ini adalah kemauan dan tekad yang luar biasa, serta kadar usaha yang hebat untuk berkembang dan membantu rekan-rekannya. Inilah Viktor yang kami lihat setiap hari, terlepas dari situasinya, apakah dia mencetak gol atau tidak, dan karena itulah dia selalu menjadi opsi yang tersedia untuk bermain".

Arteta menutup pernyataannya dengan mengomentari jadwal pertandingan yang padat dan minimnya opsi di posisi sayap kiri, dengan mengatakan: "Pikiran kami tertuju pada bagaimana para pemain pulih dan menempatkan mereka dalam kondisi sebaik mungkin untuk pertandingan berikutnya. Banyak pembicaraan soal ini, tetapi sepertinya tidak akan berubah. Jelas bahwa ketika seseorang absen selama beberapa pekan, tim menjadi kurang padat. Apakah kami kurang padat di posisi bek kiri atau jantung pertahanan? Ya. Yang kami inginkan adalah pemain yang memiliki kekuatan cukup untuk selalu tersedia, dan ketika mereka tidak demikian, orang lain mengambil alih. Hal yang bagus adalah orang lain sudah masuk, entah itu Eze atau Nwaneri, dan bermain dengan sangat baik".