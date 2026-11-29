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Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menjelaskan absennya Declan Rice dalam laga melawan Manchester City di Liga Primer Inggris, sekaligus memaparkan detail cedera yang dialami gelandang asal Inggris tersebut dan kapan ia akan kembali ke lapangan.

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Manchester City bertandang ke markas Arsenal, Stadion Emirates, pada Minggu malam ini dalam laga penutup pekan ke-12 Liga Primer Inggris.

Arsenal memuncaki klasemen Liga Primer dengan koleksi 28 poin, unggul 6 poin atas Manchester City yang berada di peringkat ketiga.

Dalam pernyataannya kepada "Sky Sports" sebelum pertandingan, Arteta mengungkapkan bahwa Rice tidak mampu pulih tepat waktu untuk tampil, meski sang pemain terus berupaya untuk kembali dan bermain melawan Manchester City.

Mengenai absennya sang pemain, pelatih Arsenal itu mengatakan, seperti dikutip dari jaringan "BBC": "Ia memberikan dampak besar saat melawan Dortmund dan sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi sayangnya laga melawan Man City datang terlalu cepat, dan ia belum siap."

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Ia menambahkan: "Cederanya lebih mirip memar di paha, dan ia tidak bisa menggerakkan otot paha depannya (kuadriseps). Hanya tinggal hitungan hari sebelum ia kembali."

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Pernyataan Arteta membawa kabar yang menenangkan bagi suporter Arsenal , setelah ia menegaskan bahwa absennya Rice tidak akan berlangsung lama dan sang pemain hanya membutuhkan beberapa hari untuk memulihkan kebugarannya. Artinya, Rice berpeluang kembali bermain dalam waktu dekat.

Arteta juga membahas keputusannya memasang Mikel Merino sebagai starter untuk menggantikan Rice, seraya menjelaskan bahwa gelandang asal Spanyol itu memiliki karakteristik berbeda yang dapat memberikan solusi tambahan bagi tim dalam laga tersebut.

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Pelatih Arsenal itu mengatakan: "Kami pernah menghadapi masalah seperti ini sebelumnya. Mikel memiliki kualitas yang sama sekali berbeda. Ia pemain yang cerdas dan menjadi ancaman nyata di kotak penalti lawan."

Di sisi lain, Arteta mengomentari kembalinya kiper David Raya lebih cepat dari perkiraan setelah pulih dari cedera yang membuatnya absen saat melawan Dortmund. Ia pun mengungkapkan kegembiraannya karena sang kiper bisa tampil dalam laga ini.

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Arteta mengatakan: "Sulit dipercaya. Hasil pemindaian MRI menunjukkan hasil yang sangat positif, tidak seperti yang kami perkirakan."

Ia menambahkan: "Dalam beberapa hari terakhir, ia berusaha sekuat tenaga dan menegaskan bahwa kondisinya sudah sepenuhnya fit. Kami hanya punya beberapa hari, dan intinya adalah menghilangkan peradangan serta rasa sakit. Mereka telah bekerja luar biasa keras untuk mengembalikannya ke lapangan."

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Mengenai laga melawan Manchester City, pelatih Arsenal itu menekankan besarnya arti pertandingan kandang timnya melawan para rival besar, seraya menegaskan bahwa para pemain memasuki laga dengan tekad meraih kemenangan dan membuktikan bahwa mereka mampu tampil lebih unggul.

Arteta menutup pernyataannya: "Pertandingan kandang melawan tim-tim besar dan para rival sangat penting. Ini laga yang sangat istimewa bagi kami semua. Kami bertekad membuktikan bahwa kami yang terbaik dan memenangi pertandingan."