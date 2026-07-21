Klub Arsenal membuka negosiasi langsung dengan Newcastle United untuk mendatangkan pemain Brasil Bruno Guimaraes, setelah pemain tersebut memberi tahu manajemen klubnya tentang keinginannya untuk bergabung dengan juara Liga Primer Inggris sebelum musim baru dimulai.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Guimaraes yang berusia 28 tahun telah memberi tahu Newcastle United tentang keinginannya untuk pergi dan bergabung dengan Arsenal, sementara seluruh negosiasi sebelumnya antara kedua belah pihak berlangsung melalui perantara, dengan penegasan dari Newcastle United bahwa gelandang tersebut tidak dijual.

Melalui para perantara tersebut, Arsenal menyatakan kesiapannya untuk membayar 60 juta pound sterling demi mendatangkan mantan pemain Lyon itu.

Newcastle United tetap berpegang pada pendiriannya, dalam upaya untuk mendapatkan nilai finansial yang lebih besar sebagai imbalan atas pelepasan gelandang asal Brasil tersebut.

Langkah Arsenal ini muncul setelah mereka kalah dari rival mereka di Liga Primer Inggris, Chelsea, dalam perburuan transfer Morgan Rogers.

Arsenal sebelumnya telah memasuki negosiasi dengan Aston Villa sejak akhir musim, tetapi mereka tidak bersedia mendekati angka 117 juta pound sterling yang diminta klub tersebut, sebelum Chelsea bergerak cepat membayarnya dan menuntaskan transfer itu.

Arsenal tengah mencari cara untuk memperkuat lini tengah dan area serang di sisi sayap mereka selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Arsenal sebelumnya sempat mempertimbangkan kemungkinan mendatangkan Matheus Fernandes, yang kemudian bergabung dengan Tottenham, tetapi nilai transfer yang diminta, yang mencapai 85 juta pound sterling, juga terlalu tinggi bagi juara Liga Primer Inggris tersebut.

Alex Scott, pemain Bournemouth, juga termasuk dalam opsi yang dipertimbangkan, tetapi klubnya tetap ingin mempertahankan gelandang tersebut, meskipun ia menolak tawaran baru untuk memperpanjang kontraknya pekan ini.

Arsenal juga telah menyepakati transfer senilai 34 juta pound sterling untuk mendatangkan winger Christos Tzolis dari Club Brugge.

Mantan pemain Norwich City itu berada di London pekan ini untuk menjalani tes medis, sebagai persiapan menuntaskan kepindahannya ke Arsenal.