Arsenal Dipermalukan Habis-habisan di Piala Liga Inggris

Arsenal menanggung malu di putaran keempat Piala Liga Inggris. Juara bertahan liga itu hanya bermain imbang 1-1 melawan klub divisi keempat Fleetwood Town, lalu kalah 5-3 dalam adu penalti.

Arsenal, yang melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain, tertinggal setelah 21 menit. Aaron Loupalo-Bi menuntaskan serangan apik Fleetwood Town dengan tembakan sempurna. Tim tamu sempat menguasai 75 persen penguasaan bola, tetapi tak mampu menghapus keunggulan 1-0 hingga turun minum.

Jurriën Timber, yang diganti saat jeda, sempat nyaris mencetak gol lewat sundulan. Arsenal tampil dominan setelah jeda, seperti yang diperkirakan, dan Viktor Gyökeres menyamakan kedudukan pada menit ke-50 lewat gol yang sedikit berbau keberuntungan. Beberapa menit kemudian, tembakan Kai Havertz dihalau seorang bek Fleetwood tepat di garis gawang.

Martin Ødegaard, yang masuk sebagai pemain pengganti, mengendalikan permainan Arsenal. Havertz pun kecewa ketika tembakannya menyambut umpan gelandang asal Norwegia itu meleset tipis. Klub London tersebut mendapat pukulan pada fase akhir pertandingan ketika Max Dowman menerima kartu merah setelah menendang pemain yang menekelnya.

Arsenal terus berjuang dengan sepuluh pemain dan nyaris menang dalam waktu normal. Namun, Ben White digagalkan kiper Jay Lynch, sementara sundulan Havertz meleset. Babak tambahan pun diperlukan di Highbury Stadium.

Para pemain Fleetwood Town menunjukkan ketenangan luar biasa dalam adu penalti, sementara Arsenal gagal. Bruno Guimarães menjadi satu-satunya pemain yang gagal dari titik penalti, sehingga kiprah tim asuhan Mikel Arteta di Piala Liga Inggris berakhir lebih awal.