Guardiola Turun Tangan INTERVENSI Transfer Arsenal! Bujuk Declan Rice Tolak The Gunners Demi Manchester City

Pep Guardiola dilaporkan menggelar pertemuan empat mata dengan Declan Rice, membujuknya menolak Arsenal demi Manchester City.

Arsenal minati Declan Rice

Manchester City ikuti perburuan

Guardiola turun tangan yakinkan Rice

APA YANG TERJADI?

Kapten West Ham United Declan Rice menjadi dua klub teratas di klasemen Liga Primer Inggris musim lalu, Manchester City dan Arsenal. The Hammers baru saja menolak tawaran pembuka City untuk Rice, yang menurut The Athletic mencapai angka £80 juta plus bonus £10 juta. Totalnya memang sama dengan tawaran Arsenal (£75 juta plus bonus £15 juta), namun dengan uang muka yang lebih besar. Kendati demikian, West Ham bergeming dan kekeh pada patokan harga £100 juta lebih.

SITUASINYA:

Meski Man City merupakan treble-winner musim 2022/23, Rice dilaporkan lebih memilih hijrah ke Arsenal karena alasan tertentu. Namun The Guardian melaporkan bahwa bos City, Pep Guardiola, turun tangan dan mengintervensi di penghujung musim lalu demi meyakinkannya untuk memilih hijrah ke Manchester. Finansial The Citizens memang lebih kuat dibandingkan Arsenal, tetapi keputusan ke mana bintang timnas Inggris itu berlabuh akan ditentukan oleh preferensi Rice.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty Images

Getty

SELANJUTNYA UNTUK ARSENAL, CITY, DAN RICE?

The Gunners diyakini akan mengajukan tawaran ketiga untuk gelandang 24 tahun itu pekan ini, sementara Manchester United dikabarkan masih tertarik padanya tetapi tak bisa bergerak gara-gara drama penjualan klub.