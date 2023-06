Ten Hag MARAH BESAR Gara-Gara Drama Akuisisi Manchester United!

Ten Hag jengkel akuisisi Manchester United tertunda - gara-gara itu, mereka jadi tak bisa menyaingi Arsenal dalam persaingan membeli Declan Rice.

Ten Hag jengkel dengan drama akusisi MU yang memakan waktu lama

Bisa gagal rekrut Declan Rice

Arsenal pimpin persaingan mendapatkannya

APA YANG TERJADI?

Manajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan ingin merekrut Declan Rice dari West Ham musim panas ini. Namun, gara-gara saga akuisisi kepemilikan klub, The Red Devils tak bisa mengajukan tawaran resmi untuknya.

Kini Arsenal yang memimpin persaingan mendapatkan gelandang timnas Inggris tersebut dan menurut The Sin, pelatih asal Belanda tersebut marah besar gara-gara drama penjualan klub memengaruhi strategi transfernya.

SITUASINYA:

Belum lama ini, perusahaan Sheikh Jassim yang bernama Nine Two UK Holdings Limited muncul di laman Companies House milik pemerintah Inggris, yang kian mengipasi rumor bahwa Man United akan segera dimiliki oleh putra mantan Emir Qatar tersebut. Namun menurut laporan The Times, kemungkinan besar akuisisi tak akan bisa selesai setidaknya sampai awal musim 2023/24.

TERLEBIH:

Tawaran £90 juta plus bonus yang dilayangkan Arsenal untuk The Hammers ditolak mentah-mentah, karena mereka mematok harga Rice di angka lebih dari £100 juta. The Gunners kemungkinan besar akan segera mengajukan tawaran kedua, karena mereka bertekad untuk mendapatkan bintang 24 tahun tersebut.

DALAM FOTO:

SELANJUTNYA UNTUK MANCHESTER UNITED?

The Red Devils saat ini memimpin pacuan untuk mendapatkan Mason Mount dari Chelsea. Mereka dilaporkan tengah menyiapkan tawran senilai £50 juta setelah tawaran pertama mereka, yang senilai £40 juta, ditolak The Blues.