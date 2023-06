Ternyata Ini Alasan Declan Rice Lebih Pilih Arsenal Ketimbang Manchester City Si Treble-Winner

Declan Rice dilaporkan masih lebih memilih bergabung dengan Arsenal ketimbang Manchester City si treble-winners - kenapa ya?

Dua tawaran Arsenal untuk Rice ditolak West Ham

Man City siap sanggupi valuasi The Hammers

Tapi Rice lebih memilih hijrah ke Emirates

APA YANG TERJADI?

Dua tawaran terakhir Arsenal untuk Declan Rice masih ditolak mentah-mentah oleh West Ham United. Tawaran pertama senilai £60 juta plus £15 juta dalam bonus dianggap terlalu rendah, sementara £75 juta plus £15 juta - yang akan memecahkan rekor transfer The Gunners - masih dilepeh juga. Pasalnya, The Hammers bersikeras menginginkan uang muka yang jauh lebih besar dengan cicilan yang minim. Menurut West Ham, angka berapa pun di bawah £100 juta (sudah termasuk bonus) tidak layak dinegosiasikan.

Melihat negosiasi yang buntu ini, Manchester City mengendus adanya kesempatan dan disebut-sebut siap melakukan manuver untuk menelikung Arsenal - menjadikan Rice pengganti Ilkay Gundogan yang menuju Barcelona.

RICE LEBIH PILIH ARSENAL!

Menurut The Guardian, meski bermain di bawah Pep Guardiola - salah satu juru taktik terbaik yang pernah ada - menjadi daya tarik yang kuat, Rice lebih memilih hijrah ke Arsenal. Gelandang timnas Inggris tersebut sudah berbicara dengan sang pelatih The Citizens dan sudah tahu betul rencana apa yang ia miliki untuknya. Tetapi, City punya banyak opsi di lini tengah, apalagi Mateo Kovacic juga semakin merapat dari Chelsea.

Rice merasa di Arsenal ia akan menjadi starter reguler dan ingin bertahan di London alih-alih berpindah domisili ke Manchester. Ia baru saja dikaruniai anak pertama tahun lalu dan ingin dekat dengan keluarganya. Pria 24 tahun ini mengagumi gaya bermain dan filosofi Mikel Arteta dan tak masalah menyepakati syarat personal dengan The Gunners.

DALAM FOTO:

Getty

SITUASINYA:

Jika Arsenal berhasil merekrut Rice, hampir bisa dipastikan ia akan menjadi pemain termahal dalam sejarah mereka. Raksasa London utara tersebut juga ingin mendatangkan Romeo Lavia dari Southampton untuk semakin mengokohkan lini tengah, sedangkan Kai Havertz-nya Chelsea sudah 'OTW' ke Emirates dalam kesepakatan £65 juta.

SELANJUTNYA:

Terdapat klaim bahwa Arsenal telah mengajukan tawaran ketiga mereka untuk Rice, tetapi klaim tersebut sudah ditepis. Namun Si Meriam London akan dengan penuh percaya diri mengajukan tawaran terbaru setelah mendapatkan kabar baik terkait preferensi Rice.