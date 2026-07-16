"Apa yang bisa kamu lakukan menghadapi Messi?".. Klopp membela Tuchel setelah kekalahan dari Argentina

Jürgen Klopp, mantan manajer Liverpool, dengan tegas membela rekan senegaranya Thomas Tuchel, pelatih tim nasional Inggris, setelah Tuchel mendapat kritik tajam menyusul tersingkirnya Inggris dari semifinal Piala Dunia melawan Argentina. Klopp menegaskan bahwa pembicaraan seputar pertandingan tersebut terlalu disederhanakan dan tidak adil.

Klopp, dalam pernyataan yang dilansir oleh jaringan "intelregion", mengatakan bahwa sebagian orang memandang taktik seolah-olah hanya soal pilihan sederhana antara menyerang atau bertahan, sambil menekankan bahwa realitas pertandingan sistem gugur jauh lebih kompleks daripada itu.

Ia menambahkan: “Orang-orang selalu berbicara setelah pertandingan seolah-olah taktik itu mudah, seolah-olah Anda hanya perlu memilih antara menyerang atau bertahan. Hal ini tidak sesederhana itu. Sepak bola jauh lebih kompleks.”

Klopp menolak logika analisis yang menyederhanakan pertandingan menjadi satu keputusan taktis saja, dengan menganggap bahwa para pelatih menghadapi standar ganda, dan ia menyoroti: “Jika Tuchel tidak mencoba mengendalikan pertandingan dan Argentina berhasil membalikkan skor, orang-orang yang sama itu akan bertanya, ‘Mengapa dia tidak mempertahankan keunggulannya?’ Dalam pertandingan sistem gugur, apa pun yang Anda lakukan, pasti akan ada yang mengkritik Anda.”

Pelatih asal Jerman itu melampaui aspek taktis untuk membahas kekuatan timnas Argentina, sambil menyoroti mentalitas luar biasa yang mereka miliki, dan menjelaskan: “Timnas Argentina memiliki mentalitas yang istimewa; seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa yang menyertai mereka di turnamen ini, dan inilah yang membantu mereka melewati momen-momen sulit.”

Klopp menutup pembicaraannya dengan mengatakan: “Ketika kamu memiliki Lionel Messi, apa yang bisa kamu lakukan? Dia berusia 39 tahun dan masih menjadi pemain terbaik di dunia. Kamu mengira sudah mengendalikannya dan telah melakukan segalanya dengan sempurna, lalu dia datang dengan umpan menentukan yang mengubah jalannya pertandingan... Terkadang pertandingan ditentukan oleh kehebatan, dan jika kamu tidak memahami hal itu, berarti kamu benar-benar tidak memahami sepak bola.”